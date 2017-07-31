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بنـــوك
المركزي : 759.4 دولار نصيب كل مواطن من الدين الخارجي
الإثنين 31 يوليه 2017 07:06 م
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الدولار 12
محمد سالم
كشف البنك المركزي المصري عن ارتفاع نصيب المواطن من الدين الخارجى لمصر بنسبة 9.7% خلال الربع الثالث من العام المالى الماضى (يناير – مارس 2017) ليصل إلى 759.4 دولار مقابل 691.9 دولار في الربع الثانى (أكتوبر – ديسمبر 2016).
وأعلن البنك ، اليوم الإثنين ، عن صعود رصيد الدين الخارجي بكافة آجاله بنحو 18.1 مليار دولار، بمعدل 5. 32%، خلال الفترة من يوليو إلى مارس من العام المالي «2016/2017»، ليصل إلى نحو 9. 73 مليار دولار في نهاية مارس الماضي.
وأرجع «المركزي» الارتفاع إلى زيادة صافي المستخدم من القروض والتسهيلات بنحو 1. 19 مليار دولار، وانخفاض أسعار سعر معظم العملات المقترض بها أمام الدولار الأمريكي بنحو مليار دولار.
وأضاف أنه «بالنسبة لأعباء خدمة الدين الخارجي (متوسطة وطويلة الأجل)، فقد بلغت 8. 4 مليار دولار خلال الفترة من يوليو إلى مارس2017، وبلغت الأقساط المسددة نحو 4 مليارات دولار، والفوائد المدفوعة نحو 8. 0 مليار دولار».
وأوضح أن نسبة رصيد الدين الخارجي إلى الناتج المحلي الإجمالي ارتفعت لتبلغ 2. 41%، في نهاية مارس الماضي، مقابل 3. 17% في نهاية مارس 2016.
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