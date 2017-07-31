اجتماع بين التموين والمطاحن وسط ترقب لمصير النخالة

يعقد على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، اجتماعًا مهمًّا، صباح الغد، مع رؤساء مجالس إدارت شركات المطاحن الحكومية؛ للإعلان عن التفاصيل الأخيرة للمنظومة الجديدة لطحن القمح وتوريده للمخابز، وسط ترقب من الشركات لمصير التصرف فى مخلفات الطحن والنخالة.





ومن المقرر أن تبدأ الوزارة بداية من الغد تطبيق المنظومة الجديدة فى السوق المحلية، وسط حالة من التخبط، فى ظل عدم تسلم شركات المطاحن أي قرارات وزارية لتطبيق القرار.





وكان المصيلحى قد أعلن، منذ أيام قليلة، أنه تم تحديد سعر طن القمح لأصحاب المطاحن بـ4 آلاف جنيه، وسعر طن الدقيق للمخابز 4700 جنيه، على أن تتم مراجعة أسعار القمح والدقيق كل 3 أشهر ليظل سعر الرغيف المدعم ثابتًا للمواطن بـ5 قروش.





كانت "المال" قد انفردت، فى ديسمبر الماضى، بالكشف عن اتجاه "التموين" للحصول على النخالة التى تنتجها شركات المطاحن، وإلغاء المنظومة الحالية التى تسمح للشركات ببيع النخالة، كما شكلت لجنة تضم مسئولين من الوزارة بجانب مسئولين عن الشركة القابضة للصناعات الغذائية، لوضع آلية لتوريد كل النخالة ومخلفات طحن القمح.





يُشار إلى أن "التموين" كانت تسدد 112 جنيهًا، كتكلفة لطحن طن القمح بشركات المطاحن، إلا أنه تم تغيير العمل بهذا الأسلوب، وإعداد منظومة جديدة منذ 3 سنوات، تسمح لشركات المطاحن بحرية التصرف فى مخلفات الطحن من النخالة والردة، وبيعها بالسوق المحلية، بدلًا من تحصيل تكاليف الطحن، وهى المنظومة التى أدت إلى ارتفاع قياسى فى أرباح شركات المطاحن.





ودارت أسعار بيع النخالة فى السوق المصرية خلال العام الماضى قرب 2550 جنيهًا للطن، شاملة خدمات النقل، رغم أن الوزارة حددتها بـ1550 جنيهًا لمنع ارتفاع أسعار الأعلاف الحيوانية، كما تتراوح الطاقة الإنتاجية للشركات ما بين 500 و1000 طن فى اليوم.





وتدخل "النخالة" فى إنتاج الأعلاف الحيوانية، والتى شهدت ارتفاعًا فى الأسعار فى الفترة الأخيرة، بسبب ارتفاع سعر الدولار.





وقالت مصادر بشركات المطاحن، فى تصريحات خاصة، لـ"المال"، إن سعر طحن الطن الواحد وصل إلى 500 جنيه.



