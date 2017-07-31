سامي: تحسن السيولة والرصيد الدولاري وراء تعديل القيد والشطب

أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية، اليوم الاثنين، قرارًا بتعديل قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة، إذ وضعت جدولًا زمنيًّا للشركات المخالفة لقواعد القيد لتوفيق أوضاعها المتعلقة بنسب الأسهم المطروحة ونسب الأسهم حرة التداول، أو عدد المساهمين، وفي حال عدم التوافق ستقوم البورصة بشطب تلك الشركات إجباريًّا.





ونص قرار الهيئة رقم 96 لسنة 2017 على إضافة مادة تتضمن أن تخاطب البورصة الشركات خلال شهر على الأكثر من تاريخ تحقق عدم استيفاء شروط القيد، وعلى الشركة موافاة البورصة خلال شهرين على الأكثر من تاريخ مخاطبتها بخطة زمنية لا تتعدى مدى تنفيذها ستة أشهر، تتعهد فيها باستيفاء تلك الشروط.





من جانبه قال شريف سامي، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن دوافع اتخاذ ذلك القرار تعود إلى تحسن ظروف السوق من حيث معدلات السيولة وتوافر العملة الخضراء في البلاد.





وأضاف، في تصريحات خاصة، لـ"المال"، أن عدد الشركات المخالفة لقواعد القيد من حيث نسبة التداول الحر يتجاوز الـ20 شركة، أبرزها "أورنج" و"QNB" و"الشركة العربية المصرفية".



