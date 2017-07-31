مسقط والدوحة تقودان خسائر 6 بورصات.. وصعود الكويت

هبطت مؤشرات 6 بورصات عربية بمنطقة الشرق الأوسط فى ختام تعاملات اليوم الاثنين، بقيادة مسقط والدوحة، وسط نتائج ضعيفة للشركات خلال الربع الثاني وأداء ضعيف للأسواق العربية، وصعود بورصتى دبى والكويت فقط بنسب منخفضة.





ذكرت وكالة رويترز أن مؤشر بورصة الدوحة خسر أكثر من 0.7% لينزل إلى 9406 نقاط، بعد أن تراجع المؤشر 1%، أمس الأحد، مع هبوط 20 سهمًا، من بينها أسهم الشركات الثلاث الأعلى قيمة في البورصة، كما ارتفع 19 سهمًا آخر حيث أظهرت بيانات البورصة أن الصناديق المحلية والأجنبية اشترت أسهمًا قطرية أكثر مما باعت.





وهبط المؤشر الرئيسى للبورصة المصرية بالقاهرة بحوالى 0.5% ليصل إلى 13419 نقطة، كما انخفض مؤشر تداول أسهم جميع الشركات السعودية فى بورصة الرياض بحوالى 0.3% ليسجل 7094 نقطة مع تراجع سعر سهم الشركة السعودية لمنتجات الألبان والأغذية (سدافكو) 1.3%، وسهم شركة الجوف للتنمية 4.8%.





وارتد مؤشر بورصة البحرين بأكثر من 0.3% لينزل إلى 1328 نقطة، بينما انخفض مؤشر سوق مال أبو ظبى العام بنسبة طفيفة بلغت 0.2% ليستقر عند 4566 نقطة.



