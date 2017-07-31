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أسواق عربية
مسقط والدوحة تقودان خسائر 6 بورصات.. وصعود الكويت
الإثنين 31 يوليه 2017 06:20 م
بورصة مسقط
أخر الأخبار
بورصة مسقط
خالد بدر الدين
هبطت مؤشرات 6 بورصات عربية بمنطقة الشرق الأوسط فى ختام تعاملات اليوم الاثنين، بقيادة مسقط والدوحة، وسط نتائج ضعيفة للشركات خلال الربع الثاني وأداء ضعيف للأسواق العربية، وصعود بورصتى دبى والكويت فقط بنسب منخفضة.
ذكرت وكالة رويترز أن مؤشر بورصة الدوحة خسر أكثر من 0.7% لينزل إلى 9406 نقاط، بعد أن تراجع المؤشر 1%، أمس الأحد، مع هبوط 20 سهمًا، من بينها أسهم الشركات الثلاث الأعلى قيمة في البورصة، كما ارتفع 19 سهمًا آخر حيث أظهرت بيانات البورصة أن الصناديق المحلية والأجنبية اشترت أسهمًا قطرية أكثر مما باعت.
وهبط المؤشر الرئيسى للبورصة المصرية بالقاهرة بحوالى 0.5% ليصل إلى 13419 نقطة، كما انخفض مؤشر تداول أسهم جميع الشركات السعودية فى بورصة الرياض بحوالى 0.3% ليسجل 7094 نقطة مع تراجع سعر سهم الشركة السعودية لمنتجات الألبان والأغذية (سدافكو) 1.3%، وسهم شركة الجوف للتنمية 4.8%.
وارتد مؤشر بورصة البحرين بأكثر من 0.3% لينزل إلى 1328 نقطة، بينما انخفض مؤشر سوق مال أبو ظبى العام بنسبة طفيفة بلغت 0.2% ليستقر عند 4566 نقطة.
أما البورصات التى حققت مكاسب، اليوم، فقد تصدرتها بورصة الكويت بارتفاع مؤشرها 0.8% ليزداد إلى 6852 نقطة، وبعدها سوق مال دبى العام التى صعد مؤشرها بحوالى 0.7% ليتقدم إلى 3633 نقطة مع صعود سعر سهم شركة إعمار العقارية، أكبر شركة تطوير عقاري مدرجة في إمارة دبي، بأكثر من 1.1%، وكذلك سعر سهم شركة أرامكس، شركة نقل الطرود الوحيدة المدرجة في منطقة الخليج، والذى ارتفع بحوالى 0.8%.
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