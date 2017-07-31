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بورصة وشركات
جني أرباح على التجاري الدولي وراء هبوط البورصة
الإثنين 31 يوليه 2017 06:10 م
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هبوط البورصة
أسماء السيد
قلصت البورصة المصرية مكاسبها الصباحية بنهاية تعاملات جلسة اليوم بسبب ضغوط بيعية من قبل المؤسسات للجلسة الثانية على التوالي .
وسجل المرشر الرئيسي "egx30" 13419 نقطة هابطًا بـ 0.45%، كما تراجع مؤشر السهم الصغيرة والمتوسطة بـ 0.11% عند 699 نقطة، ومؤشر "EGX100" الأوسع نطاقًا 0.17% عند 1588 نقطة، ونظيره "EGX50" متساوي الأوزان بـ 0.7% عند 2076 نقطة .
وأرجع محللون فنيون تراجع المؤشر الثلاثيني بضغوط بيعية وعمليات جنى أرباح ظهرت على سهم "التجاري الدولي" صاحب أكبر وزن نسبي بالمؤشر، مرجحين استمرارها بجلسة الثلاثاء .
ورجح المحللون اتجاه المؤشر الرئيسي نحو مستويات 13300 نقطة، مع تراجع "التجاري الدولي" ليصل مستوى الدعم 81 جنيه بجلسة الثلاثاء، مقارنة بإغلاقه اليوم عند 83.90 جنيه بهبوط بلغ 0.87% .
واتجهت المؤسسات كافة للبيع بقيمة 18 مليون جنيه للمؤسسات المحلية، و 651 ألف جنيه للمؤسسات العربية، و 20 مليون جنيه للمؤسسات الأجنبية .
وقال سامح غريب رئيس قسم التحليل الفني بشركة "جذور" لتداول الأوراق المالية، إن المؤشر الرئيسي حاول التماسك بجلسة اليوم وصولاً لمستوى 13542 نقطة، إلا ان ظهور الضغوط البيعية وجنى الارباح على "التجاري الدولي" اجبرته على التراجع وفقد مكاسبه .
وتوقع استمرار الضغوط البيعية بجلسة الثلاثاء، مرجحًا تحرك المؤشر الثلاثيني عند 13300 نقطة، مع احتمال هبوط "التجاري الدولي" نحو مستوى الدعم 81.60 جنيه .
وعلى صعيد المؤشر السبعيني، قال غريب إن المؤشر تمكن من الصعود عند 707، لتظهر عليه ضغوط بيعية، ورحج تحرك المؤشر الثلاثاء عند مستوى الدعم 690 نقطة، ومن المتوقع ظهور قوة شرائية عند ذلك المستوى تدفعه للصعود مره ثانية نحو 710 نقطة .
ورجح مايكل أرميا رئيس قسم التحليل الفني بشركة "عربية أون لاين" لتداول الأوراق المالية، استمرار عمليات جني الأرباح بجلسة اليوم، والتى تدفع المؤشر الثلاثيني لمستوى 13350 نقطة، تزامنًا مع تراجع "التجاري الدولي" .
فيما رحج هيمنة الحركة العرضية للمؤشر السبعيني بين 695 – 707 على المدى القصير .
وقال أرميا، إن تحركات المؤشر الرئيسي صاعدة على المدى المتوسط نحو مستويات 15200 نقطة، بشرط تأكيد اختراق مستوى 13970 نقطة .
واتجهت تعاملات المصريين للشراء باجمالي مشتريات بلغت 34.7 مليون جنيه على التوالي، مقابل اتجاه العرب والأجانب للبيع بقيمة 9 و 25 مليون جنيه على التوالي، واستحوذ المصريين على 70% من اجمالي التعاملات مقابل 6% للعرب و 23% للأجانب .
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