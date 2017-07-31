الزمالك يتسلم استغناء مدبولي واللاعب يوقع 4 سنوات

أحمد مدبولي لاعب فريق الزمالك

على المصرى



تواجد أحمد مدبولي لاعب فريق النصر للتعدين السابق، بمقر نادي الزمالك، بعد الحصول على الاستغناء الخاص به للنادي، للانضمام لصفوف الفريق في الموسم الجديد، واجتمع بالمستشار مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة النادى.



كان الزمالك قد حصل على خدمات اللاعب من فريق النصر للتعدين في الساعات الماضية، وحضر اليوم الاثنين للنادى، من أجل التوقيع على الاستمارات الخاصة للانضمام للفريق، بدءا من فترة الانتقالات الصيفية الحالية، ولمدة أربع سنوات مقبلة.



وحضر الجلسة، تامر النحاس وأحمد السيد وكيلا اللاعبين، والمستشار أحمد جلال إبراهيم نائب رئيس النادى، ورحاب أبو رجيلة عضو مجلس إدارة القلعة البيضاء، وعبدالله حرون المدير التنفيذي لنادي النصر للتعدين لتوقيع عقد انضمامه للزمالك وإخلاء طرفه من ناديه السابق.



وتوجه بعدها مسئول النصر للتعدين لنادى الزمالك، بصحبة الوكيلين لتسلم مبلغ 3 ملايين جنيه كاش، قيمة انتقال اللاعب إلى القلعة البيضاء، على أن ينضم اللاعب بشكل رسمي إلى تدريبات الفريق، خلال الساعات المقبلة ليبدأ مشواره مع الزمالك.