موعد طرح الجيل الثالث من BYD F3

BYD F3

سليمان: خفض الدولار الجمركي يقلل أسعار السيارات



شريف عيسى



قال حسن سليمان، رئيس مجلس إدارة اﻷمل لتصنيع السيارات، وكيل العلامة الصينية BYD، إن شركته ستطرح الجيل الثالث الجديد كلياً من طراز F3، بداية فبراير المقبل.



وأشار إلى أن الشركة تستهدف خلال الفترة الراهنة تهيئة خطوط انتاج الشركة ﻹنتاج طرازين جديدين وهما F3، وS5، المنتمية لفئة السيارات الرياضية المتعددة الإستخدامات SUV، قائلا إن الشركة تستعد لضخ استثمارات بقيمة تتراوح بين 40 إلى 50 مليون جنيه لتجميع كلا الطرازين.



وأوضح أن طرح سياراتين جديدتين يشتمل على العديد من المخاطر فى ظل التراجع الكبير لسوق السيارات، مؤكداً أن السوق لم يعد قادراً على استيعاب طرازات جديدة بعد ان عجزت كافة الشركات عن تصريف المخزون.



وتتوقع اﻷمل لتصنيع وتجميع السيارات أن تصل إجمالى مبيعاتها من العلامة الصنية ما يقرب من 2000 سيارة، بنهاية العام الجارى على ان تبلغ المبيعات اﻹجمالية لباقى العلامات التابعة للشركة من لادا وكنج لونج 8000 سيارة.



وعن أثر خفض وزارة المالية للدولار الجمركى إلى 16.25 جنيهاً، قال سليمان إن انخفاضه سيكون له تأثير على اﻷسعار بدون أى شك، مؤكداً أن قطاع صناعة وتجارة السيارات من أكثر القطاعات الاقتصادية تأثراً بالتغيرات التى تجرى على الدولار الجمركى.



وبين ان التراجع فى قيمة الدولار الجمركى بجنيهاً واحداً يؤدب إلى تراجع أسعار السيارات المستوردة بقيمة تتراوح بين 20 إلى 30 ألف جنيه، فى حين ستتراجع أسعار السيارات المجمعة محلياً بقيمة تصل إلى 15 ألف جنيهاً.



وتوقع ان يشهد سوق السيارات خلال الفترة المقبلة تراجعاً فى أسعارها بحد ادنى ألف جنيه على السيارة الواحدة.

