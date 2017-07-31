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اتصالات وتكنولوجيا
120 مليون مشاهدة لقنوات الإنتاج الإعلامي على يوتيوب
الإثنين 31 يوليه 2017 04:21 م
اليوتيوب
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اليوتيوب
المال - خاص
حققت مجموعة قنوات مدينة الإنتاج الإعلامي للأعمال الدرامية علي موقع اليوتيوب EMPC TV ، 120 مليون مشاهدة منذ بداية إنشائها في يناير 2016، وحتى الآن.
وتتضمن مجموعة القنوات، 5 قنوات تعرض الأعمال الدارمية التي أنتجتها المدينة وتضم المكتبة الدارمية الخاصة بها وهي قناة للدراما وقناة للأفلام وقناة خاصة للأطفال وقناة للأعمال الكوميدية وقناة دينية، وقد تم عرض 70 عمل درامي من أعمال المدينة موزعة علي 2500 فيديو منهم 1700 فيديو للمسلسلات الدرامية.
وقال بيان صادر عن المدينة، اليوم الاثنين، إن مجموعة قنوات المدينة حصلت على جائزة الدرع الفضي لموقع اليوتيوب لوصول عدد المشتركين بالقنوات علي الموقع إلى أكثر من 123 الف مشتركاً، وتم منح مسئولي إدارة التسويق الالكتروني بالمدينة شهادة المحتوي الإلكتروني من موقع اليوتيوب نتيجة التطوير المستمر في إدارة القنوات.
المصريه لمدينة الانتاج الاعلامى
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