النقل : لوحات ارشادية لاستخدام مصاعد المترو

الدكتور هشام عرفات وزير النقل 55

محمود محسن



وجه هشام عرفات وزير النقل، بوضع لوحات إرشادية توضح كيفية استخدام المصاعد في مترو الأنفاق خلال جولته اليوم لمتابعة انتظام حركة تشغيل خطوط المترو، بعد شكوى أحد كبار السن .



وشهدت جولة عرفات زيارة محطة مترو السادات وتفقد أرصفة الخطين الأول والثاني بالمحطة، والتقى بعدد من المواطنين للاستماع منهم إلى مقترحاتهم حول مستوى الخدمة المقدمة اليهم إلى جانب محطة مترو الدقى.



وتوجه عرفات لتفقد شبابيك التذاكر ووجه بحسن معاملة الجمهور و الالتزام التام بالتواجد في الشبابيك طوال فترة العمل.

