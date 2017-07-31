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بورصة وشركات
أورنج تخطر البورصة بموعد نظر الطعن على تغريمها 49 مليون جنيه
الإثنين 31 يوليه 2017 04:13 م
أورنج
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اورنج
رجب عزالدين:
قالت شركة أورنج للاتصالات، إن المحكمة الاقتصادية بالقاهرة حددت جلسة 23 نوفمبر القادم لنظر طعنها على الحكم الصادر بتغريمها 49 مليون جنيه، لصالح المصرية للاتصالات.
ورفضت المحكمة فى 27 يوليو الجارى، الطلب العاجل الذى تقدمت به أورنج للاتصالات لوقفت تنفيذ الحكم المطعون عليه.
وقررت المحكمة تحديد جلسة 11 نوفمبر لنظر الطعن فى غرفة المشورة، لاستكمال الإجراءات القانونية لنظر الدعوى موضوعيا.
كانت المصرية للاتصالات قد أقامت دعواها ضد "أورانج" لإنشائها الأخيرة محطة بمنطقة العوجة بشمال سيناء، دون الحصول على موافقة الجهة المالكة للبرج المعدنى، إضافة إلى تركيبها أجهزة هوائية متكاملة أكثر من العدد المسموح به، ودون مراعاة المعايير والاشتراطات الصحية والبيئية، والمسافات الرأسية بين مركز الهوائيات، ودون الحصول على تراخيص الجهات المختصة قبل بدء التركيب.
وقضت المحكمة الاقتصادية فى يناير الماضى بتغريم أورنج مبلغ قدره 49 مليون جنيه، تعويضا عن الخسائر التى لحقت بـ "المصرية" نتيجة تمرير مكالمات غير شرعية لإسرائيل.
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