هبة محمد:





هبط خلال تعاملات اليوم الإثنين، متوسط العائد على سندات الخزانة إلى مستويات شهر مايو وأبريل الماضيين، ليسجل 17.8% خلال العطاء الدوري الذي طرحه البنك المركزي لصالح وزارة المالية يوم الاثنين من كل أسبوع.





وأوضح الموقع الإلكتروني لوزارة المالية أن متوسط العائد على سندات الخزانة أجل 5 سنوات تراجع 113 نقطة أساس (كل 100 نقطة أساس يعادل 1%)، ليسجل 17.8%، مقابل 18.934% خلال الأسبوع قبل الماضي، كما انخفض أعلى عائد 117 نقطة أساس إلى 17.8%، وذلك بعد تغطية البنوك للعطاء بنحو 5 مرات قيمته.





وتراجع متوسط العائد على سندات الخزانة أجل 10 سنوات 87 نقطة إلى 17.798%، إضافة إلى انخفاض أعلى وأدنى عائد 110 نقطة إلى 17.8% و17.5% على الترتيب، كما غطت البنوك العطاء 5 مرات قيمته.





ولم يفصح الموقع الإلكتروني للبنك المركزي حتى الآن عن التفاصيل الأخرى للعطاءين والخاصة بقيمة العروض المقدمة من البنوك والقيمة التي حصلت عليها وزارة المالية من العطاءين بجانب الفائدة التي طلبتها البنوك، إلا أنه أوضح أن المالية طلبت الحصول على 1.5 مليار جنيه للعطاءين بواقع 750 جنيه لأجل 5 سنوات و750 مليون جنيه لأجل 10 سنوات.



بدأ العائد على أدوات الدين الانخفاض خلال تعاملات الأسبوعين الماضيين بعدما قفز سعر الفائدة إلى 19.4% على سندات الخزانة و22.5% لأذون الخزانة، عقب رفع البنك المركزي سعر الكوريدور "سعر العائد على المعاملات بين البنوك لليلة واحدة" بواقع 200 نقطة أساس بداية يوليو الجاري.