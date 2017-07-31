شروط شركات الإنترنت لتحمل جزء من زيادة أسعار الخدمة

شركات المحمول الثلاث



محمود جمال:



أكد مصدر مسئول بإحدى شركات الإنترنت أن تحمل الشركات جزء من ضريبة القيمة المضافة البالغة 14 %، المقرر فرضها على الخدمة فى سبتمبر المقبل، مرهون بخفض المصرية للاتصالات أسعار تأجير بنيتها التحتية التى تستخدمها الشركات.



وقال المصدر لـ "المال" أن سعر إيجار دوائر الربط من المصرية للاتصالات يمثل 80 % من تكلفة تقديم الخدمة للعميل، موضحا أنه فى حال تخفيض أسعار الايجار فستتكمن الشركات عندئذ من تقديم باقات خدمات إنترنت بأسعار مخفضة، مع استمرار تحقيق هوامش ربح جيدة .



وتستحوذ "تى إى داتا" على 78% من سوق خدمات ADSL ، تليها «أورنج DSL (- لينك دوت نت سابقًا، بـ %15، وتتوزع الحصة المتبقية على الشركات الأخرى.



وحسب مؤشرات وزارة الاتصالات فقد بلغ عدد مستخدمى ADSL فى مصر نحو 4.48 مليون مستخدم.



وتتفاوض شركات الإنترنت مع المصرية للاتصالات على خفض أسعار استئجار دوائر الربط من المصرية للاتصالات منذ أكثر من عام، خلال تولى المهندس أسامة ياسين، رئاسة المصرية، الذى كان يعتبر هو وقيادات تى إى داتا السابقة، ومنهم أحمد أسامة، وتامر جاد الله، أن التخفيض إهدارا للمال العام .



وأعدت فاروس القابضة للاستشارات المالية تقريراً سابقاً أقرت خلاله جدوى خفض أسعار البنية التحتية للمصرية للاتصالات، بحيث يصبح مقابل تأجير دوائر" STM4 " 281 ألف جنيه بدلاً من مليون جنيه سنويا، على أن تسدد شركات الإنترنت 901 ألف جنيه مقابل تأجير دوائر stem 16 بدلا من 3 ملايين جنيه، فيما ستسدد شركات الإنترنت 352 ألف جنيه سنويًا مقابل تأجير دائرة بسعة Ethernet 10.



