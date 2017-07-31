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اتصالات وتكنولوجيا
هواوى تطلق جهازها اللوحى الجديد Mediapad T3 10
الإثنين 31 يوليه 2017 02:38 م
هواوى
أخر الأخبار
هواوى
المال – خاص
طرحت شركة هواوى الصينية جهازها اللوحى الجديد Mediapad T3 10.
يحتوى Mediapad T3 10 الجديد على شاشة كبيرة متعددة اللمس بقياس 9.6 بوصة من نوع IPS LCD وبدقة وضوح 800*1280، ومعالج رباعى النواة من نوع Qualcomm MSM8917 Snapdragon 425 يعمل بتردد 1.4 جيجاهرتز مع جيجا بايت من ذاكرة الوصول العشوائية وبطاقة رسومات من نوع Adreno 308، وبالإضافة الى ذاكرة داخلية تبلغ 16 جيجابايت، كما يتمتع جهاز هواوى اللوحى Mediapad T3 10 بكاميرا أمامية بدقة 2 ميجابيكسل وخلفية بدقة 5 ميجابيكسل، وكل هذه الإمكانيات تعمل بسلاسة ويسر مع نظام تشغيل Android N المعروف، وواجهة المستخدم المميزة من هواوى EMUI 5.1 وبطارية عالية الكثافة بحجم 4800 ميلى أمبير التى تمنح المستخدم أطول فترة ممكنة من الاستخدام الشاق.
وصرح جورج لى مدير مكتب مصر لمجموعة هواوى لأجهزة المستهلك قائلا: "تؤمن هواوى بالأهمية الكبيرة التى تتمتع بها الأجهزة اللوحية فى الاستخدامات اليومية للفرد، حيث وصل إجمالى مستخدمى الأجهزة اللوحية الى 1.23 مليار مستخدم حول العالم حتى الآن، بواقع زيادة قدرها 11% تقريباً مقارنةً بعدد المستخدمين فى العام الماضى، ونحن نأمل أن نساهم فى زيادة هذه النسبة من خلال طرح العديد من الأجهزة اللوحية الرائدة التى تشبه الكمبيوتر الشخصى لكن بطريقة متطورة وأكثر تقدماً التى سوف يقوم المستخدمون بالاعتماد عليها كلياً بدلاً من الكمبيوتر الشخصى فى المستقبل القريب لكى تسهل عليهم انجاز أعمالهم فى أى مكان يفضلونه وفى أى وقت."
هواوى
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