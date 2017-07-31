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سيـــاســة
استبعاد الدكروري من رئاسة مجلس الدولة 11 سبتمبر
الإثنين 31 يوليه 2017 01:51 م
القاضي يحيى الدكروري
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القاضي يحيى الدكروري
نجوى عبد العزيز:
أصدرت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة، قرارا بتأجيل الدعوى القضائية التي تطالب باستبعاد المستشار يحيى دكروري، من رئاسة مجلس الدولة بعدما رشحته الجمعية العمومية للمجلس لجلسة 11 سبتمبر للإعلان بالطلبات الجديدة المضافة من المدعي.
وطالبت أوراق الدعوى باستبعاد المستشار يحيى دكروري، من رئاسة مجلس الدولة نهائيا، وجاء في الدعوى أنه تم قبول تعيين نجل "دكروري"، يوسف يحيى راغب دكروري، مستشارًا بمجلس الدولة رغم حصوله على ليسانس الحقوق بتقدير مقبول دور أكتوبر عام 2004، وهو الأمر الذي يتعارض مع مبادئ النزاهة والعدالة والتجرد التي ينبغي أن يتسم بها القضاة بألا يغلبوا أهواءهم ومصلحة أبنائهم الشخصية على حساب الآخرين.
طالبت الدعوى بإلزام رئيس الجمهورية باستبعاد "دكروري" من قائمة أقدم 7 قضاة يختار بينهم رئيسًا لمجلس الدولة.
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