البورصة المصرية 5

مصطفى طلعت:



في رد سريع على دعوى التحكيم المقامة من شركة النصر للإسكان والتعمير ضد شركة إعمار مصر للتنمية، بشأن عقد بيع أرض هضبة المقطم، هبط سهم إعمار المقيد بالبورصة المصرية، بنحو 3.25%، على مدار جلستين متتاليتين.



وكانت شركة إعمار مصر للتنمية قد تلقت طلب تحكيم مقدما من شركة النصر للإسكان والتعمير بشأن فسخ عقد بيع أرض هضبة زهراء المقطم، البالغة 4 ملايين متر المقام عليها مشروع أب تاون كايرو أكبر مشروعات إعمار بمصر.



وتستند دعوى النصر للإسكان إلى تاخر إعمار في تطوير كامل مساحة الارض البالغة 4 ملايين متر خلال 6 سنوات من تاريخ توقيع العقد المبرم في 2005، وإلا يكون التعاقد مفسوخاً، في حين قامت إعمار بتطوير نحو مليون متر فقط من المساحة المذكورة، حتى الآن.



وتراجع سهم إعمار بنسبة 1.5% إلى مستوى 2.62 جنيه، لدى منتصف تعاملات جلسة اليوم الإثنين، كما هبط أمس بنحو 1.85% إلى 2.66 جنيه، بإجمالي تراجعات 3.25%، مقارنة بأسعار طرحه في يوليو 2015 بسعر 3.36 جنيه.



وأكدت إعمار مصر، في بيان مرسل للبورصة أمس، إن طلب التحكيم لا أساس له من الصحة ولا يستند إلى أسباب صحيحة فى الواقع أو القانون، مؤكدة قوة موقفها القانونى وأن قرار التحكيم سيكون فى صالح الشركة، مضيفة: "نؤكد أن إجراءات التحكيم لن يكون لها أثر مالى على الشركة".



وتعد شركة النصر للإسكان والتعمير إحدى الشركات التابعة للشركة القومية للتشييد والتعمير، ويبلغ رأسمالها المرخص به 150 مليون جنيه، بينما يبلغ رأس المال المصدر والمدفوع 100 مليون جنيه، موزعا على 20 مليون سهم بقيمة اسمية 5 جنيهات.