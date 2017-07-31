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نقل وملاحة
حركة موانئ البحر الأحمر.. الإثنين
الإثنين 31 يوليه 2017 01:24 م
نشاط بموانئ البحر الأحمر ووصول وسفر 1152 سائحًا
أخر الأخبار
نشاط بموانئ البحر الأحمر ووصول وسفر 1152 سائحًا
نادية صابر
يستعد ميناء سفاجا اليوم لاستقبال السفينتين عمان وبوسيدون إكسبريس، وعلى متنهما 275 راكبا و45 شاحنة و5 شاحنات عفش ركاب و20 سيارة، كما تغادر العبارة محبة وعلى متنها ألف راكب، منهم 980 من العمالة الموسمية، و21 سيارة.
وقال بيان صادر عن هيئة موانئ البحر الأحمر، إن الميناء شهد أمس استقبال السفينتين القاهرة ومحبة، وعلى متنهما 365 راكبا و15 شاحنة و5 شاحنات عفش ركاب و58 سيارة، فيما غادرت 4 سفن، وهى: عمان، والقاهرة وبوسيدون إكسبريس، وإلنوى إكسبريس، وعلى متنها 2271 راكبا، منهم 90 من عمالة خدمة الحجاج، و51 عمالة موسمية، و116 شاحنة بضائع، و5 شاحنات عفش ركاب و137 سيارة.
على جانب آخر، يشهد ميناء الغردقة مغادرة واستقبال العبارة لابسبس، وعلى متنها 165 راكبًا من مختلف الجنسيات على الخط الملاحى الغردقة / شرم الشيخ.
ويستعد ميناء نويبع لاستقبال السفينتين برنسيسة وسينا، وعلى متنهما 261 راكبا و10 برادات و20 تريلا و7 سيارات.
بينما شهد الميناء أمس استقبال السفينة سينا، وعلى متنها 349 راكبا و13 برادًا، و6 تريلات و13 سيارة و3 باص جيت، فيما غادرت السفينتان برنسيسة وسينا، وعلى متنهما 819 راكبا و15 برادًا و25 تريلا و17 سيارة و4 باص جيت.
الموانئ المصرية
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