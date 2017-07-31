بدلا من الإعدام.. المؤبد على 10 متهمين بـخلية الظواهري

محكمة جنايات القاهرة

نجوى عبد العزيز:



خففت محكمة النقض برئاسة، المستشار طه قاسم الأحكام الصادرة ضد 10 متهمين في خلية الظواهري من عقوبة الإعدام للسجن المؤبد ورفض طعن اثنين من الطاعنين شكلا، وقضت المحكمة بقبول الطعن المقدم من المحكوم عليهم محمد فتحي عبد العزيز، وأحمد جمال فرغل، ومصطفى حسين السيد، شكلا.



وقضت المحكمة بقبول عرض النيابة للقضية لباقي الطاعنين شكلا وفي الموضوع بتصحيح الحكم المطعون فيه باستبدال عقوبة الإعدام لعقوبة السجن المؤبد المقضي بها على كل من فوزي محمد محمد سيف الدين، وعمرو عبد الخالق، وعزيز عزت، وسيد أحمد السيد، وناصر عبد الفتاح، وأحمد محمود عبد الرحيم، وعماد ممدوح، بلال إبراهيم وكذلك بالنسبة للمحكوم عليهم محمد فتحي عبد العزيز، وأحمد جمال فرغلي اللذين لم يقبل طعنهما شكلا ورفض الطعن فيما عدا ذلك، كما حكمت بقبول طعن النيابة العامة شكلا وفي الموضوع برفضه.



ونسبت النيابة العامة للمتهمين جرائم تأسيس وتولي وقيادة تنظيم جهادي على غرار تنظيم القاعدة، والتخطيط لتدمير منشآت عامة على رأسها السد العالي، والهجوم على مراكز أمنية تابعة للقوات المسلحة والشرطة، وتدمير دواوين المحافظات والكنائس.كانت محكمة الجنايات قضت في 15 أكتوبر 2015، ببراءة المتهم الرئيسي في القضية، محمد ربيع الظواهري، شقيق زعيم تنظيم القاعدة، أيمن الظواهري، وحكمت بإعدام 10، والمؤبد لـ32، والسجن المشدد 15 عاما لـ18 آخرين، وبراءة 16.