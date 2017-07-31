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اقتصاد وأسواق
القابضة للصناعات الغذائية: 28 مليارا و440 مليون جنيه إيرادات متوقعة
الإثنين 31 يوليه 2017 12:43 م
القابضة للصناعات الغذائية
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القابضة للصناعات الغذائية
محمد مجدي:
عقدت الشركة القابضة للصناعات الغذائية أمس، أولى اجتماعات مجلس إدارتها الجديد برئاسة الدكتور علاء الدين فهمي وعضوية كل من اللواء مجدي الشاطر نائب رئيس مجلس الإدارة والدكتور فاروق إسماعيل والدكتور أحمد الركايبي والدكتور أحمد أبو اليزيد والمستشار إبراهيم عبد الغني وعبدالرؤوف سرور وأحمد كمال.
وأوضحت وزارة التموين في بيان اليوم الإثنين، أنه قد استعرض الدكتور علاء الدين فهمي، خلال الاجتماع الموقف المالي للشركة وتم اعتماد الموازنة التخطيطية للعام المالي الحالي بإجمالي إيرادات مستهدفة تبلغ نحو 28 مليارا و440 مليون جنيه زيادة 278% عن الموازنة التقديرية للعام السابق المقدرة بنحو 10 مليارات و297 مليون جنيه.
وقد اعتمد المجلس استحقاق العاملين في الشركة 7% علاوة دورية من الأجر الأساسي، أسوة بالعاملين فى الدولة، كما اعتمد منح شركة قها للأغذية المحفوظة قرض مساندة لإنشاء وحدة معالجة للصرف الصناعي.
وشدد الدكتور علاء الدين فهمي، رئيس مجلس الإدارة، على وضع ضوابط صارمة لمنح الشركات التابعة قروض المساندة تشترط إلزام الشركات تقديم دراسات جدوى اقتصادية عن جدوى المشروع وطرق السداد.
وزارة التموين
هيئة السلع التموينية
انتفاضة التموين
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