تعليق العروض والطلبات على سهمي بلتون وغاز مصر

البورصة المصرية 5



المال - خاص



قررت إدارة البورصة المصرية، اليوم الإثنين، تعليق كل العروض والطلبات المسجلة خلال الجلسة الاستكشافية على سهمي غاز مصر وبلتون المالية القابضة.



يشار إلى أن البورصة ألغت جميع العمليات والطلبات المنفذة على سهم شركة غاز مصر، لثلاث جلسات متتالية يومي الأربعاء والخميس الماضيين، بالإضافة إلى جلسة أمس، بعد أن شهد قفزات سعرية متتالية من مستوى 87.36 جنيه خلال يونيو إلى 202.79 جنيه.



ويتيح القانون لرئيس البورصة إيقاف إستفادة استفادة العميل من آلية وضع الطلبات والعروض عند التعامل فى السوق، حال مخالفة متعامل أو مجموعة من المتعاملين لأحكام قانون سوق رأس المال أو القرارات الصادرة تنفيذاً له.