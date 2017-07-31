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طاقة
القاهرة للكهرباء تتلقى عروض 3 مناقصات لمحطة غرب
الإثنين 31 يوليه 2017 12:13 م
الشبكة القومية للكهرباء
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الشبكة القومية للكهرباء
المال ـ خاص
قال محمد مختار، رئيس شركة القاهرة، إن شركة القاهرة لإنتاج الكهرباء، التابعة للقابضة لكهرباء مصر، العروض الخاصة بـ 3 مناقصات خاصة بمحطة غرب القاهرة، المملوكة لها بقدرة 650 ميجاوات، بداية من اليوم وحتى الأسبوع المقبل.
وأوضح فى تصريح لـ«المال»، أن 5 شركات اشترت كراسة الشروط الخاصة بمناقصة التركيبات الكهربائية لمحطة غرب القاهرة، من بينها شركات سيمنس الألمانية، وABB وشنايدر إليكتريك، موضحًا أن المناقصة تشهد منافسة كبيرة بين الشركات.
وتتكون محطة غرب القاهرة من وحدة بخارية واحدة، تُقام بمحافظة الجيزة، ﻭﻣن ﺍﻟﻤﻘرﺭ ﺗﺸﻐﻴل ﺍﻟﻤﺸرﻭﻉ ﺧﻼﻝ 2019، ضمن الخطة الخمسية 2017/ 2022، وتعمل ﻣﺤطﺔ كهرباء ﻏرﺏ ﺍﻟﻘﺎﻫرﺓ ﺑﺎﻟﻐﺎﺯ ﺍﻟطﺒﻴﻌﻲ ﻛوﻗوﺩ ﺃﺳﺎﺳﻲ، والمازوت احتياطى.
وقال مصدر مسئول فى الشركة لـ «المـال»، إنه من المقرر تلقى العروض الخاصة بمناقصة مفاتيح الجهد المتوسط والمنخفض بعد غد، الأربعاء، موضحا أن 3 شركات محلية اشترت كراسة الشروط الخاصة بالمشروع.
وأضاف أنه من المقرر أيضاً تلقى العروض الخاصة بمناقصة أنظمة التحكم الأسبوع المقبل، متوقعاً عدم تأجيل تلقى عروض أى من المناقصات الثلاث، والخاصة بمحطة كهرباء غرب القاهرة.
وأوضح أنه من المرتقب فحص العروض الفنية للشركات المتقدمة، خلال الأسبوع المقبل، على أن ينتهى من تحليلها، وإرسالها للبنك الإسلامى للتنمية المموِّل للحزمة، والإعلان عن الفائز نهاية أغسطس المقبل.
يشار إلى أن ﺍﻟتكلفة ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭﻳﺔ ﻟﻠﻤﺤطﺔ ﺗُﻌﺎﺩﻝ 6 مليارات ﺟﻨﻴﻪ، ﻭﺗﻤويل ﺍﻟﻤﻜوﻥ ﺍﻷجنبى ﻣن ﺧﻼﻝ ﻣؤﺳﺴﺎﺕ ﺗﻤوﻳﻠﻴﺔ ﺇﺳﻼﻣﻴﺔ ﻭﻋرﺑﻴﺔ، ﻣﻨﻬﺎ 30 ﻣﻠﻴوﻥ ﺩﻳﻨﺎﺭ ﻛوﻳﺘﻰ ﻣن ﺍﻟﺼﻨدﻭﻕ ﺍﻟكوﻳﺘﻰ، ﻭ218 ﻣﻠﻴوﻥ دولار ﻣن ﺍﻟﺼﻨدﻭﻕ ﺍﻟﻌرﺑﻰ، ﻭ92 ﻣﻠﻴوﻥ ﺩﻭﻻﺭ ﻣن ﺍﻟﺼﻨدﻭﻕ ﺍﻟﺴﻌوﺩﻯ، ﻭ222 مليون ﺩﻭﻻﺭ ﻣن ﺍﻟﺒﻨك ﺍﻹﺳﻼمى ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ، والمكون المحلى من شركة القاهرة للإنتاج.
وفازت شركة بجسكو، بمناقصة الاستشارى للمشروع، وتصل ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻟﻌقد إلى 225 ﻣﻠﻴوﻥ ﺟﻨﻴﻪ، ﻣﻨﻬﺎ 5.9 ﻣﻠﻴوﻥ دولار أمريكى، وانتهت بجسكو من طرح جميع ﺣزﻡ ﺍﻟﻤﺸرﻭﻉ، ﺍﻟﺘﻰ ﺗﺼل ﺇﻟﻰ 17 ﺣزﻣﺔ، طرﺣت ﺗﺒﺎﻋًﺎ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭًا ﻣن ﺍﻟرﺑﻊ ﺍﻷﻭﻝ ﻣن ﺍﻟﻌﺎﻡ الماضى.
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