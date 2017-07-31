عامر وبورتو تخططان لتحويل أسهم إلى شهادات إيداع ببورصة لندن

عامر جروب

شريف عمر:



تسعى شركة عامر القابضة، ومجموعة بورتو جروب، لقيد وطرح %33 من رؤوس أموالهما فى صورة شهادات إيداع دولية GDR فى بورصة لندن، قبل نهاية الربع الثالث من العام الحالى.



وكانت الهيئة العامة للرقابة المالية، قد أعلنت أمس عدم ممانعتها على خطوة شركتى عامر جروب، وبورتو جروب، لإصدار وتحويل جزء من أسهمها لشهادات إيداع دولية، على أن تخطر الشركتان الهيئة ببيانات الإصدار والتحويل للشهادات عند الانتهاء من الإجراءات.



وقال رياض رفعت، رئيس القطاع المالى، مدير علاقات المستثمرين بـ«عامر جروب»، إن الشركة عينت «المجموعة المالية هيرمس» لإدارة طرح شهادات الإيداع فى بورصة لندن، وسيتم الاجتماع مع «هيرمس» لوضع اللمسات الأخيرة قبل تحويل الأسهم، والتى سيتم جمعها من المستثمرين الأفراد، بجانب مساهمين رئيسيين بالشركة.



ولفت رفعت، فى تصريحات خاصة لـ«المال»، لتعاقد «عامر» مع «بنك أوف نيويورك»، لتولى مهام حفظ الأسهم والشهادات الدولية فى بورصة لندن، مشيراً إلى تخطيط الشركة لإنهاء التحويل وبدء التداول على الشهادات قبل نهاية الربع الثالث من 2017.



وأكد أهمية الخطوة فى سبيل الترويج الجيد لأسهم «عامر جروب»، وجذب مزيد من المتعاملين الأجانب للسهم، وسيتم عقد عدة لقاءات ترويجية من مسؤولى الشركة وهيرمس فى سوق لندن، لتعريف المستثمرين بنشاطات «عامر جروب» وفرص نموها فى السوق المحلية.



وأوضح أن التفاصيل الأخيرة لمعادلات تحويل أسهم «عامر» لشهادات إيداع سيتم وضعها خلال الفترة القليلة المقبلة، بالتعاون مع «هيرمس» المالية.



وعينت «عامر جروب» مكتب «معتوق بسيونى» للاستشارات القانونية، لتولى مهام المستشار القانونى فى طرح شهادات الإيداع.



واشترطت «الرقابة المالية» فى موافقتها لـ«عامر جروب»، ألا تكون الأسهم المقابلة لشهادات الإيداع الأجنبية محل رهن أو نزاع قضائى، ولا يوجد أى مانع أو قيد قانونى على تداولها بالبورصة.



ويبلغ رأسمال عامر جروب 1.003 مليار جنيه، موزعاً على 5.01 مليار سهم، بقيمة اسمية 0.20 جنيه للسهم، وبنهاية تداولات أمس أغلق السهم مرتفعاً بـ%3.13 عند 0.33 جنيه.



وفى سياق متصل، قال محمد زكى، مدير علاقات المستثمرين ببورتو جروب، إن الأخيرة ستركز خلال الفترة المقبلة على إنهاء الإجراءات اللازمة لتحويل جزء من الأسهم لشهادات إيداع دولية فى بورصة لندن.



وأشار زكى لـ«المال»، إلى أن الشركة كانت تطمح فى إنهاء خطوة شهادات الإيداع خلال النصف الأول من العام الحالى، إلا أن إجراء زيادة رأسمال بنهاية يونيو الماضى، أجبر الشركة على تأجيل الخطوة لحين إنهاء الزيادة وإدراج الأسهم الجديدة، وهو ما تم بالفعل.



ويبلغ رأسمال بورتو جروب 501.5 مليون جنيه، موزعاً على 5.015 مليار سهم، بقيمة اسمية 0.10 جنيه للسهم.



وتعتبر شهادات الإيداع الدولية، أداة مالية قابلة للتداول بأسواق المال الدولية، ومن ثم فإن الشهادات تداولها كبديل عن الأوراق المالية الأصلية، بأسواق المال الدولية، مثل بورصات لندن، أو لوكسمبورج، أو نيويورك.



وفى يناير الماضى، وافق مجلس إدارة مجموعة عامر جروب، على إصدار وتحويل جزء من أسهم رأس المال إلى شهادات إيداع دولية، كما وافق مجلس بورتو جروب على نفس الإجراء، وعينت شركة أرقام كابيتال لترويج وتغطية وإدارة عملية طرح الشهادات الدولية.



يشار إلى أن الفترة الماضية شهدت اهتماماً من شركات محلية لتحويل أسهمها إلى شهادات دولية، ومنها مدينة نصر للإسكان والتعمير، وبايونيرز القابضة، والإسكندرية للزيوت المعدنية –أموك، كما تسعى الحكومة لزيادة رأسمال بنك القاهرة عبر الطرح فى البورصة، الذى يتزامن مع طرح شهادات إيداع دولية فى بورصة لندن، بجانب شركة إنبى البترولية، كما تملك شركات مقيدة فعلياً شهادات أجنبية منها البنك التجارى الدولى، والمجموعة المالية هيرمس، والمصرية للاتصالات، وأوراسكوم للاتصالات والإعلام.



وقال محمد عمران، رئيس البورصة، إن مجلس الإدارة الجديد سيركز مستقبلاً على تعديل قرار إلزام المتعاملين بتحصيل قيمة بيع شهادات الإيداع الدولية بالعملة المحلية، لتصبح بالأجنبية مع الإبقاء على عملية التحصيل داخل مصر، بهدف تيسير تعاملات الشهادات.

وتنص قواعد سوق المال على اشتراط ألا تزيد نسبة شهادات الإيداع المتداولة فى بورصة أجنبية إلى إجمالى أسهم الشركة على نسبة أسهم الشركة حرة التداول بالبورصة المصرية إلى رأس المال المعلن بنهاية كل أسبوع، وفى حال تجاوز تلك النسبة لأى شركة لا يتم إصدار شهادات إيداع أجنبية إلا بعد الوصول إلى النسبة المقررة بالسوق المحلية.