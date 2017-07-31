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رياضة
رونالدو يصل محكمة بوزويلو لبدء محاكمته بتهمة التهرب الضريبي
الإثنين 31 يوليه 2017 11:55 ص
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أخر الأخبار
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وكالات
:
يتواجد البرتغالي كريستيانو رونالدو، هداف ريال مدريد، أمام القضاء الإسباني، وتحديدا أمام محكمة "بوزويلو" على مشارف العاصمة مدريد، في ظل اتهامه بالتهرب من دفع ضرائب بقيمة 14 مليون و700 ألف يورو.
وعاد رونالدو إلى مدريد، وسيستأنف التدريب مع الريال في الخامس من أغسطس المقبل، ولكن سيكون عليه أولا أن يمثل أمام المحكمة الإسبانية.
ووفقا لهيئة المحكمة فقد تقدم نحو 125 صحفيا، من أكثر من 30 مؤسسة إعلامية، حتى يوم الجمعة الماضي، بطلب تغطية محاكمة رونالدو، لكن المحكمة رفضت إصدار تصاريح إعلامية نظرا لأن المحكمة ستعقد خلف الأبواب المغلقة، وبالتالي سيكون على الصحفيين تغطية الحدث من خارج المحكمة.
ونفى رونالدو، ومحاميه أكثر من مرة تورطه في التهرب الضريبي، وأكدا أن الضرائب الإسبانية مدينة للنجم البرتغالي بـ265 ألف يورو، عن الفترة بين عامي 2009 و2014، لكن قسم الجرائم الاقتصادية التابع للنيابة العامة في مدريد، اتهم نجم ريال مدريد، بالتوقف عن دفع ضرائب بقيمة مليون و390 ألف يورو في 2011، ومليون و660 ألف يورو في 2012، وثلاثة ملايين و200 ألف يورو في 2013، وثمانية ملايين و500 ألف يورو في 2014.
رياضة
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