مبيعات مؤسساتية تجبر مؤشرات البورصة على التراجع الجماعي

البورصة المصرية

أسماء السيد:



استهلت مؤشرات البورصة المصرية، أول جلسات تداول الأسبوع الجارى على تراجع جماعى، إذ هبط المؤشر الرئيسى «EGX30» بنحو %0.95 ليصل إلى مستوى 13480 نقطة، بضغط من مبيعات المؤسسات المحلية والأجنبية.



تراجع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة EGX100 بنسبة %0.06 عند 700 نقطة، وانخفض مؤشر «EGX100» الأوسع نطاقًا بـ %0.28 عند 1591 نقطة، ونظيره «EGX50» بـ %0.84 عند 2090 نقطة.



بلغت قيمة التداولات بنهاية جلسة الأحد 597 مليون جنيه، ومن إجمالى الأسهم المتداولة البالغة 185 سهما، سيطر الارتفاع على حركة 44 سهما، وتراجع 111 آخرين، فيما لم يتغير 30 سهما، وبلغ رأس المال السوقى 707 مليار ات جنيه، متراجعاً بـ 5 مليارات جنيه.



رأى محللون فنيون، أن هبوط المؤشر الرئيسى أسفل مستوى الدعم 13500 نقطة، ينذر باستمرار حدة الضغوط البيعية، مرجحين تراجع المؤشر على الأجل القصير نحو 13300 نقطة.



بدايةً قال هشام حسن، رئيس قسم التحليل الفنى بشركة أكيومن لتداول الأوراق المالية، إن المؤشرات مرشحة لاستكمال عمليات جنى الأرباح بجلسة اليوم، مشيرًا إلى أن تداول المؤشر أسفل مستوى الدعم 13500 نقطة، يدفعه للتراجع على المدى القصير نحو 13375 نقطة.



ولفت إلى أن المراجعة الدورية التى أجرتها البورصة مؤخرًا، والتى أدت لانتقال عدة أسهم من المؤشر الرئيسى لنظيره السبعينى، أربك القرار الاستثمارى للمؤسسات، ودفعها لإجراء تبديل للأسهم.



واتجهت تعاملات المؤسسات المحلية والأجنبيه أمس، إلى البيع بقيمة 31 و6 ملايين جنيه على التوالى، مقابل اتجاه المؤسسات العربية للشراء بقيمة 2.3 مليون جنيه.



ونصح حسن، المستثمرين بعدم التعجل بالدخول وفتح مراكز شرائية خلال الفترة الراهنة، لحين استقرار حركة المؤشرات فى اتجاه معين.



فيما توقع أدهم جمال الدين، رئيس قسم التحليل الفنى بشركة «كايرو كابيتال» لتداول الأوراق المالية، استمرار القوى البيعية بجلسة اليوم، والتى قد تدفع الثلاثينى للهبوط نحو 13300 - 13250 على الأجل القصير.



ورجح اقتراب المؤشر السبعينى على الآجل القصير من مستويات 665 نقطة، وفى حالة تماسك المؤشر قرب مستويات 700 نقطة، قد تتعزز فرص الصعود نحو 710 ثم 730 نقطة.



اتجهت تعاملات المصريين والعرب للشراء بصافى مشتريات بلغت 3.8 و2.2 مليون جنيه على التوالى، مقابل اتجاه الأجانب للبيع بقيمة 6 ملايين جنيه، واستحوذ المصريين على 83% من إجمالى التعاملات، مقابل %6 للعرب و%10 للأجانب.



شهدت المؤشرات خلال فترة المراجعة الدورية التى تُجريها البورصة عدداً من التغييرات، فقد خرج من المؤشر الرئيسى 4 شركات، فى مقابل دخول أربع شركات جديدة، وشهد مؤشر EGX50 استبعاد 9 شركات، فى حين شهد مؤشرEGX70 خروج 17 شركة، انضمت 4 منها إلى EGX30، أما EGX100 فقد شهد خروج 13 شركة، مقابل انضمام 13 شركة جديدة للمؤشر. ويتم العمل بالمؤشرات اعتبارا من جلسة غداً، الثلاثاء الأول من أغسطس.