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نقل وملاحة
ترسانة السويس تتعاقد على أعمال بقيمة 108 ملايين جنيه
الإثنين 31 يوليه 2017 11:23 ص
قناة السويس
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قناة السويس
المال ـ خاص
قال المهندس محمود عبد الله، رئيس قطاع الشئون الفنية بشركة ترسانة السويس البحرية، إحدى الشركات التابعة لهيئة قناة السويس، إن شركته تعاقدت على حجم أعمال تجاوز 108 ملايين جنيه، لتعويض جميع الخسائر السابقة، إثر توقف عمل الحوض العائم للصيانة لمدة 6 أشهر بدءا من أغسطس 2016.
وأضاف أن الشركة تستهدف تحقيق أرباح بقيمة 180 مليون جنيه بنهاية العام المالى الجارى.
وأشار - فى تصريحات لـ «المال» - إلى أن ترسانة السويس، تعكف حالياً على توريد مواسير لكراكات هيئة قناة السويس بمبلغ 16.5 مليون جنيه، وتوريدات بقيمة 11.25 مليون جنيه، لهندسية هيئة قناة السويس.
وقال إن الترسانة تعاقدت مع شركة «ADES» لصيانة وإصلاح حفارات البترول، وحققت حجم أعمال بلغ 9.5 ملايين جنيه، مضيفا أنه تم إجراء أعمال إصلاحات متنوعة لشركات مختلفة بحجم أعمال 21.00 مليون جنيه، كما تعاقدت على بناء وحدات بحرية بقيمة 50 مليون جنيه.
يذكر أن الشركة تعرضت إلى تراجع الإيرادات، بسبب غرق الحوض العائم الذى يمثل إنتاجه 80 % من الإيرادات، فى يوليو 2011، واستمر فى العمل بشكل يدوى بسبب عطل الأجهزة الكهربائية للحوض، وخرج من الخدمة فى يوليو 2016.
وتمتلك شركة ترسانة السويس حوضا عائما، يعد من أكبر الأحواض فى الشرق الأوسط، إذ يبلغ حمولة الرفع به 55000 طن بطول 302 متر وعرض 55 مترا، ولديها حوض آخر جاف بطول 145 مترا وعرض 21 مترا وقدرة استقبال وحدات حتى وزن 8000 طن.
الهيئة الاقتصادية لقناة السويس
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