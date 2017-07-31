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عمرو بن العاص (16)
الإثنين 31 يوليه 2017 11:13 ص
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تابع المقوقس
ومن المراجع التى جاء فيها ذكر المقوقس، ويعرض لها الأستاذ العقاد، كتاب «سير البطاركة» تأليف «ساويرس بن المقفع» أسقف الأشمونين، وجمعه المؤلف من أوراق الأديرة، وجاء به عن «البطرق بنيامين»، أنه خرج من الديارات بوادى هبيب (النطرون)، ومضى إلى الصعيد حيث أقام مختفيًا عشر سنوات فى دير صغير فى البرية، وهى السنين التى كان فيها هرقل والمقوقز متسلطين على ديار مصر، إلى أن أرسل خليفة المسلمين مع أمير من أصحابه يسمى عمرو بن العاص فى سنة 357 (قبطية) «لدقلد ديانوس» قاتل الشهداء، فنزل عسكر الإسلام بقوة عظيمة فى الثانى من بؤونة، وكان الأمير عمرو قد هدم الحصن، وأحرق المراكب، وأذل الروم، ومَلَك بعض البلاد، وأخذ الجبل حتى وصلوا إلى قصر مبنى بالحجارة بين الصعيد والريف يسمى «بايلون»، فضربوا خيامهم هناك، وسموا الموضع «الفسطاط»، وهو اسمه إلى الآن، فلما رأى رؤساء المدينة ذلك مضوا إلى «عمرو» وأخذوا منه أمانا، وأهلكوا جنس الروم وبطريكهم المسمى «أريانوس»، وهرب الفارون إلى الإسكندرية وتحصنوا فيها، فخاف الكافر والى الإسكندرية بنص تعبير ساويرس وكان فى ذات الوقت بطركها من قبل الروم، خاف أن يقتله «عمرو» فمصّ خاتمًا مسمومًا فمات لتوه.
أما «التكس» أى الدوق «سانوتيوس» المؤمن، فإنه عَرَّف «عمرو» بسبب اختفاء بنيامين البطريرك، وأنه هارب من الروم خوفًا منهم، فكتب «عمرو» أمانًا إلى البطريرك بنيامين يؤمنه حيث يكون، ويدعوه للحضور آمنًا مطمئنًا، فعاد القديس بنيامين إلى الإسكندرية فى فرح عظيم.
وما كتبه «ساويرس» المؤرخ القبطى فى عصر الفاطميين، رسم صورة للمقوقس تناقض جميع الصور المدعى عليه فيها أنه كان خائنًا متواطئًا مع العرب، وأنه إنما بخع نفسه خوفًا من أن يدمر الرومان بالإسكندرية.
ويشير الأستاذ العقاد إلى ما جاء بالمجلة القبطية فى العدد / 6 للسنة الثالثة، من أنه فى الثانى من بؤونه سنة 333 ( قبطية )، كان « المقوقز: جريج بن مينا » الهراطيقى نائب هرطاقة بالديار المصرية، وما أنزله من عقوبة بأخيه مينا... إلخ، وهى فقرة تؤكد انتماء المقوقس إلى مصر، لأنه نشأ فى بيت يسمى أبناءه باسم «مينا»، ويسمى هو وأخوه بهذا الاسم الواحد مع التفرقة بينهما فى اللقب أو الكنية.
وممن أرخوا لهذه الفترة فيما يعرض الأستاذ العقاد: «أبو المكارم سعد الله بن جرجس بن مسعود» من أبناء القرن الثانى عشر، وأورد فى تاريخه ما استعرضه الأستاذ العقاد، ويتفق مع هذه الرواية، والمهم فيه هو تسمية المقوقس باسم «جريج بن مينا»، وهى تسمية مصرية غير معهودة فى أسماء الرومان أو الروم.
وأورد الأستاذ العقاد فقرات (طويلة) بنصها مما جاء فى تاريخ ابن البطريق، وهو من الملكيين المعارضين للكنيسة الوطنية، وما ورد فيه عن « عمرو بن العاص »، وقدوم المقوقس إليه حيث أعلن أنه برئ من الروم وليس على دينهم ولا يقول مقالتهم، طالبًا من عمرو أن يعطيه ثلاثة خصال الأولى ألا ينقصه عن القبط، وأن يدخله معهم، ويلزمه بما ألزمهم، فقد اجتمعت كلمته وكلمتهم، وأنه والقبط متممون الصلح الذى صالحهم عليه. والثانية ألا يجيب الروم إلى الصلح إذا طلبوه، والثالثة أن يدفنه إذا مات فى كنيسة «أبى حنس» بالإسكندرية. فأجابه عمرو إلى ما طلبه. كما أورد ابن البطريق ما كتبه عمرو إلى الخليفة فى وصف فتح الإسكندرية، وخطته بعد فتحها، وما رد به عمر بن الخطاب عليه. وهى روايات أحجى أن تقارب التاريخ الصحيح فيما يقول الأستاذ العقاد، لأن صاحبها كان أقرب المؤرخين إلى الأخبار جميعًا من رومانية وقبطية وعربية.
ويضيف الأستاذ العقاد بعد مناقشة مستفيضة، أن «المقوقس» عُرف بهذا اللقب فى الحجاز قبل فتح مصر بأكثر من عشر سنين، وأنه لا يوجد أى شك فى خبر الرسالة النبوية إليه ورده عليها، كما لا شك فى أن كتابة النبى إلى عظيم القبط ورده عليه، قد شفع بإرسال ووصول السيدة مارية القبطية وأنها ولدت للنبى ابنه إبراهيم ، وتواترت التواريخ بمولده ووفاته حوالى الثانية من عمره، وقول النبى وقت دفنه حين كسفت الشمس وظن البعض أن ذلك كرامة لإبراهيم قوله إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله، لا تكسفان لموت أحد.
فليس المهم إذن، فيما استخلص الأستاذ العقاد، تصريف اسم المقوقس باليونانية أو الحبشية أو القبطية، وإنما المهم أنه كان هناك عظيمًا فى مصر كان يملك من أمر شعبها ما لم يمكله عاهل القسطنطينية، ولذلك كتب النبى إليه ولم يكتف بالكتابة إلى العاهل فى عاصمة الدولة الكبرى، ووصل الكتاب إلى صاحبه المقصود، ووصل منه الجواب مشفوعًا بهديته، فيما تواترت عليه التوايخ، ومنها مولد إبراهيم للنبى من مارية القبطية، ثم وفاته فى نحو الثانية من عمره.
وأمام هذه الحقيقة الناطقة، تسقط دعاوى «بتلر» وغيره من أصحاب التخريجات والتأويلات، ويتأكد ما أكدته البداهة ومتواتر التواريخ والحوادث، من أننا أمام شخص حقيقى محدد، له «دور» محدد، وهو دور زعيم «أهلى» مسئول له صفة شعبية، لا تستطيع دولة الرومان أن تنتزعها منه، سواء رضيت عنه، أو غضبت عليه.
حقيقة ناصعة قاطعة
فالمقوس الذى يصوره لنا الموقف، فيما خلص الأستاذ العقاد فى بحثه المستفيض الذى اجتزأت للقارئ بعضه، يصور حقيقةً لا محل فيها لجدل المؤرخين، ولا تزال كلمة التاريخ فيها أصدق وأوضح من لجاجة المدونين أو الناسخين.
وهذا الموقف الذى يبسطه لنا التاريخ، يتممه الموقف كما كان يراه المقوقس فى علاقته بعرش الرومان وغيره من العروش الكبيرة حوله.
وقد كانت مهمة المقوقس مهمة أمانة يؤديها على أحسن ما تكون لمصلحة بلده، بل إنه لو أراد جدلاً أن يخون لما استطاع، لأنه لم ينزل عن شئ كان فى وسعه أن يتمسك به.
كما وأن الذين كتبوا عن المقوقس، وأثبتوا وجوده بالأدلة والبراهين، مجمعون على علاقته بتحصيل الخراج، وبأنه كان يظهر مذهب الروم الملكيين ويبطن مذهب القبط اليعقوبيين، وقيامه على الخراج يرشحه بلا مراء للاتفاق مع الفاتحين على ما شمله هذا الاتفاق، أما مذهبه السياسى، فربما كان للسياسة دخل فيما يعلنه منه وما يخفيه، وهو ما نراه فى كل العهود حتى التاريخ المعاصر، فالمقوقس قد وجد بصفاته اللازمة عقلاً وعملاً، ولا محل للاحتيال للشك فيه.
وإن صفاته هذه فيما يبدى الأستاذ العقاد تعيننا على تصحيح كل صفه وكل شخصية فى زمانه، وتؤكد أن صلاحيته «للدور» الذى قام به، تعنى أنه لا يمكن أن يكون سوى المقوقس المشهور.
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