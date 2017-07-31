اقتصادية القناة تعد دراسات جدوى 100 مشروع صغير ومتوسط

المشروعات الصغيرة

نادية صابر



أكد مصدر حكومى مطلع أن الهيئة الاقتصادية لمنطقة قناة السويس، تعكف حاليا، على إعداد دراسات الجدوى الاقتصادية لنحو 100 مشروع من إجمالى 230 فى الصناعات الصغيرة والمتوسطة، بقطاع الصناعات الغذائية والمنسوجات، لتنفيذهم فى نطاق ضاحية الأمل بمنطقة القنطرة غرب.



وأشار إلى أنه تم الانتهاء من البنية الأساسية والتحتية لنحو 110 أفدنة، من إجمالى 197 فدانًا مساحة ضاحية الأمل، لافتًا إلى أن تكلفة البنية الأساسية لإجمالى مساحة المنطقة، من المتوقع أن تصل لـ500 مليون جنيه.



وكان الفريق مهاب مميش، رئيس الهيئة الاقتصادية وهيئة قناة السويس، أعلن - فى تصريحات سابقة - أن هناك مفاوضات حالية لإنشاء منطقة صناعات صغيرة ومتناهية الصغر فى منطقة القنطرة غرب، بالتنسيق مع اتحاد جمعيات الصناعات الصغيرة بمساحة 280 ألف متر مربع.



وأعلنت رئاسة الهيئة الاقتصادية السابقة فى تقريرها السنوى، عن صعوبات الاستثمار التى تواجه منطقة القنطرة غرب، ومنها المبانى التى تصل لـ14 مترًا، وارتفاع منسوب المياه الجوفية.

