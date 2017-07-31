عائد أدوات الدين يواصل الهبوط للأسبوع الثاني

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«المالية» تعتزم اقتراض 28.5 مليار جنيه



مؤشر «المال IR» يتراجع مسجلًا 21.63%



هبة محمد:



واصل العائد على أذون الخزانة تراجعه، منعكسًا على أداء مؤشر «المال IR»، الذى يقيس متوسط العائد على أدوات الدين قصيرة الأجل التى يطرحها البنك المركزى نيابة عن وزارة المالية، ليسجل %21.63، مقابل %21.99 خلال الأسبوع قبل الماضى.



وهبط متوسط العائد على أذون أجل 357 يوماً 104 نقاط أساس، ليصل إلى %20.952، بعد تغطية البنوك للعطاء بواقع 3.8 مرة بقيمة 26.5 مليار جنيه من خلال 362 طلباً، بينما قبلت وزارة المالية 8.4 مليار جنيه فقط بزيادة 1.4 مليار على القيمة المطلوبة، والبالغة 7 مليارات جنيه.



وكذا هبط متوسط العائد على أذون أجل 273 يوماً 86 نقطة أساس إلى %21.582، بعد ارتفاع معدل التغطية إلى 3.2 مرة بقيمة 20.8 مليار جنيه عبر 314 عرضاً، حصلت «المالية» على 116 طلباً بقيمة 7.4 مليار جنيه بزيادة 953.2 مليون جنيه على القيمة المطلوبة، ومن الملاحظ أنه رغم انخفاض العائد المنفذ على هذا الأجل، إلا أن أعلى عائد مطلوب من البنوك قفز بصورة واضحة، ليسجل %29.035، مقابل %24.75 فى العطاء السابق.



وتراجع متوسط العائد على أذون أجل 182 يوماً 50 نقطة أساس إلى %21.175، وقدمت البنوك سيولة بقيمة 17.4 مليار جنيه بنحو 2.7 مرة قيمة العطاء، وحصلت "المالية" على 7.4 مليار جنيه بزيادة 953.3 مليون جنيه عن القيمة المستهدفة البالغة 6.5 مليار جنيه.



كما تراجع متوسط العائد على أذون أجل 91 يوماً 35 نقطة أساس، إلى %21.564، بعد وصول معدل التغطية إلى 2.7 مرة قيمة العطاء، بقيمة 16.8 مليار جنيه عبر 343 طلباً، تلقت وزارة المالية 186 عرضاً بقيمة 6.7 مليار جنيه، بزيادة 454.8 مليون جنيه على القيمة المستهدف الحصول عليها والمقدرة بـ6.250 مليار جنيه.



وعلى صعيد طروحات السندات الحكومية، انخفض متوسط العائد على سندات أجل 3 سنوات 82 نقطة أساس (كل 100 نقطة تعادل %1)، ليسجل %18.652، مقابل %19.478، كما انخفض أعلى عائد 92 نقطة أساس، ليهبط إلى %18.68، وتراجع أدنى عائد 64 نقطة إلى %18.6، وغطت البنوك العطاء 4.2 مرة بقيمة 4.2 مليار جنيه عبر 111 طلباً، قبلت منها وزراة المالية 13 عرضاً فقط بقيمة مليار جنيه.



كما تراجع متوسط العائد على أذون أجل 7 سنوات 61 نقطة محققاً %18.596، مقابل %19.214، وانخفض أعلى عائد 83 نقطة ليصل إلى %18.65، أيضاً انخفض أدنى عائد 50 نقطة إلى %18.4، ووصلت معدلات تغطية العطاء إلى 3.4 مرة، بقيمة 1.2 مليار جنيه من خلال 72 عرضاً حصلت "المالية" على 15 طلباً بقيمة 750 مليون جنيه.



وخلال الأسبوع الحالى، تعتزم «المالية» طرح أذون خزانة بقيمة 27 مليار جنيه آجال 91، 182، 266، و357 يوماً، وسندات خزانة بقيمة 1.5 مليار جنيه آجال 5 و10 سنوات.



ودشن «المركزى» العطاء الدوري للودائع ذات العائد المتغير بأقل قيمة، منذ إصدار الآلية فى نوفمبر الماضى، بواقع 5 مليارات جنيه لأجل 28 يوماً، مقابل 40 مليارًا للعطاء السابق.



وهبط متوسط العائد على العطاء 196 نقطة أساس، ليصل إلى %20.977، كما تراجع أعلى عائد 195 نقطة إلى %21، وانخفض أدنى عائد 165 نقطة إلى %20.95.



أيضاً انخفض عدد العروض المقدمة إلى 38 عرضاً، بقيمة 14.549 مليار جنيه، مقابل 47 عرضاً بقيمة 53.725 مليار جنيه فى العطاء السابق، كما انخفض عدد العروض المقبولة إلى 3 طلبات فقط بقيمة 5 مليار جنيه، بدلاً من 46 عرضاً بواقع 53.525 مليار جنيه فى العطاء الماضى.



ورفع البنك المركزى قيمة العطاء الدورى للودائع ذات العائد الثابت الذى يطرحه يوم الثلاثاء الماضى بقيمة 10 مليارات جنيه لأجل 7 أيام، بدلاً من 5 مليارات للعطاء السابق، وقدمت البنوك 16.240 مليار جنيه لتغطيته عبر 9 عروض بفائدة %19.25.



وتستهدف آلية الودائع المربوطة لدى «المركزى» تخفيض حجم المعروض النقدى من الجنيه بالسوق المحلية من جهة، ومحاربة التضخم من جهة أخرى، بما يساعد على امتصاص فائض السيولة المتضخمة.



وأعاد «المركزى» تفعيل آلية الودائع المربوطة متغيرة العائد بآجال قصيرة، بالتزامن مع تحرير سعر الصرف يوم 3 نوفمبر الماضى، بهدف خفض المعروض النقدى من الجنيه.



وتفتح آلية الودائع المربوطة متغيرة العائد، مجالًا للبنوك لاستثمار ودائعها، خاصة بعد اتفاق «المالية» مع «المركزى» على تخفيض طروحات أذون وسندات الخزانة خلال الفترة المقبلة، فى إطار خطة تقليص عجز الموازنة.

