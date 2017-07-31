التضامن تنتظر 65 مليون دولار من البنك الدولى

نفين القباج مستشار أول وزيرة التضامن

مدحت إسماعيل



كشفت نيفين القباج، مساعد أول وزيرة التضامن الاجتماعى، إن الوزارة تترقب وصول 65 مليون دولار من البنك الدولى، أول أغسطس المقبل، تمثل الشريحة الرابعة، من قرض يوفره البنك، لصالح صرف الدعم النقدى للأسر المستحقة فى برنامج «كرامة وتكافل».



وأضافت أن « التضامن»، حصلت على 3 شرائح بقيمة 305 ملايين دولار، من إجمالى القرض البالغ 400 مليون دولار.



ووقعت الحكومة منتصف أبريل 2015، اتفاقية مع البنك الدولى، للحصول قرض بقيمة 400 مليون دولار، يصرف، لصالح «التضامن» لتنفيذ« تكافل وكرامة».



ويقدم «تكافل» دعما نقديا للأسرة التى تعانى من الفقر الشديد، وتحتاج إلى دعم نقدى وخدمى، على أن يكون لديها أطفال من عمر يوم إلى 18 سنة.



وتبلغ قيمة الدعم فى البرنامج 325 جنيها فى الشهر، لرب الأسرة الفقيرة، و 60 جنيها لطفل المرحلة الابتدائية، و80 جنيها للمرحلة الإعدادية و100 جنيه للمرحلة الثانوية، ويصرف بشكل تراكمى كل 3 أشهر عن طريق الأم، شرط استمرار الأبناء فى المدرسة وتلقيهم خدمات صحية.



بينما يمنح «كرامة» مساعدات نقدية شهرية، بمبلغ 350 جنيها، لكبار السن، فوق 65 عاما، ولمن لديهم عجز كلى أو إعاقة، ولا يستطيعون العمل، أو ليس لديهم دخل ثابت.



ورفعت الحكومة مؤخراً قيمة الدعم المقدم لمستحقى « كرامة»، بواقع 100 جنيه، و20 جنيها لكل طفل مدرج في« كرامة» عقب الإعلان عن زيادة أسعار المحروقات بداية يوليو الجارى.



وأعلنت غادة والى، وزيرة التضامن، مؤخراً أن وزارتها تعمل حالياً فى 27 محافظة و345 مركزا و301 إدارة اجتماعية فى 2529 وحدة اجتماعية، فى جميع قرى مصر، وأن المسجلين فى «تكافل وكرامة» بلغوا 3 ملايين و 258 ألف أسرة، وبلغ عدد المستحقين مليونا و739 ألف أسرة.



على صعيد متصل، قالت نيفين القباج إن اللجنة العليا المعنية بتنقية المستحقين لمعاشات الضامن الاجتماعى، ستعقد أول اجتماعاتها الأسبوع الجارى، عقب عودة الوزيرة من جولة خارجية، لافتة إلى أنه من المقرر أن يعتمد الاجتماع معايير التنقية، وآليات صرف الدعم للمستحقين.



وتستهدف «التضامن الاجتماعي» من خلال المعايير الجديدة، نقل 1.2 مليون أسرة لبرنامج الدعم النقدى المشروط « كرامة وتكافل»، بدلاً من معاشات الضمان الاجتماعى، فى إطار سياسة مراجعة مستحقى الدعم، والتوسع فى توفير دعم نقدى كبير للأسر الفقيرة.



ويصرف معاش الضمان الاجتماعى، للزوجة أو أحد الأبناء المعالين ضمن أسرة غير ضمانية، بشرط ألا يزيد دخل الأسرة عن ثلاثة أضعاف قيمة الحد الأقصى لمعاش الضمان، كما أن لها الحق فى الحصول على معاش ضمان شهرى متاح للأرملة والمطلقة، والمرأة التى بلغت 50 عاماً ولم يسبق لها الزواج وليس لها دخل، وللمرأة المعيلة أيضاً التى تكون رباً للأسرة، فى حال سجن الزوج أو وفاته.



