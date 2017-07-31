أبو قير للأسمدة تتوقع أرباحاً تتجاوز 2 مليار جنيه

سعد أبو المعاطي

أبوالمعاطى: العمل 3 ورديات لمنع تكرر حادثة سيدبك



السيد فؤاد



توقع رئيس شركة أبوقير للأسمدة، سعد أبو المعاطى، تجاوز صافى أرباح الشركة عن العام المالى المنتهى 2017/2016 حاجز 2 مليار جنيه، مقابل 903 مليون فى العام السابق.



ذكر ابو المعاطى أن الأداء المالى الجيد للشركة فى العام المالى المنتهى سينعكس على العاملين بالشركة، مشيرا إلى مفاوضات يجريها مجلس الإدارة مع العشرات من العاملين المعتصمين منذ نهاية الأسبوع الماضى، لإقناعهم بنظام التشغيل الجديد الذى يعتمد على 3 ورديات فى اليوم بدلا من ورديتين فقط.



ويعترض عمال أبوقير للأسمدة على نظام التشغيل الجديد الذى يلزمهم بالعمل يوميًا وتأخر صرف نصيبهم من الأرباح، فى حين أن النظام الذى كان متبعا منذ عام 2011 ينص على ورديتين بمعدل 12 ساعة لكل وردية وراحة 48 ساعة لكل عامل غير أن الشركة قررت الأسبوع الماضى تعديل النظام بتوصية من وزارة القوى العاملة، والشركة المسئولة عن نظام الآمان والحماية بمصانعها.



أكد ابو المعاطى أن الشركة لجأت لمراجعة نظم الحماية والآمان بمصانعها عقب حادث الحريق الذى طال شركة سيبدبك للبتروكيماويات فى منطقة العامرية فى يوليو الجارى، ما أسغر عن إصابة قرابة 90 عامل.



ونفى "أبو المعاطي" المساس بالرواتب أو الحوافز حال اتباع نظام 3 ورديات، كما أنه لا يوجد أى تأثير على إيرادات الشركة نتيجة هذا الإجراء حسب قوله.



وأكد أن جميع مصانع الشركة تعمل، فيما عدا مصنع أبو قير 1، الذى يتم إجراء عمرة دورية به، ومن المقرر أن تنتهى فى منتصف أغسطس.



كانت الجمعية العامة العادية لأبوقير للأسمدة، فى مايو الماضى، قد وافقت على زيادة رأس المال إلى 630.9 مليون جنيه، عبر توزيع أسهم مجانية بواقع نصف سهم مجانى لكل سهم أصلى.



