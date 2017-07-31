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استثمار
الاستثمار تعيد العبار إلى العاصمة الإدارية بعد انسحابه
الإثنين 31 يوليه 2017 10:12 ص
المستثمر الإماراتى محمد العبار
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المستثمر الإماراتى محمد العبار
أحمد عاشور:
التقت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، بالمستثمر الإماراتى محمد العبار، رئيس مجلس إدارة شركة إعمار، وذلك بمقر الوزارة بصلاح سالم.
وأعرب العبار عن رغبته فى زيادة استثماراته فى مصر خلال الفترة المقبلة، خاصة فى ظل قيام الحكومة المصرية بطرح الكثير من المشروعات أمام المستثمرين من بينها العاصمة الإدارية الجديدة، مشيرا إلى رغبته فى ضخ استثمارات جديدة فى العاصمة الإدارية والعلمين الجديدة، واقامة عدد من المشروعات الجديدة فى القاهرة وجنوب سيناء، مركدا حرصه على دعم الاقتصاد المصرى، والمساهمة فى توفير فرص عمل للشباب.
وكان العبار قد انسحب في وقت سابق من مشروع العاصمة الإدارية الجديدة لعدم توصله لاتفاق مع وزارة الإسكان بالرغم من أن الشركة كانت قد أعلنت عن المخطط العام للمشروع منذ انعقاد المؤتمر الاقتصادي مارس 2015
وأشادت الوزيرة باستثمارات شركة إعمار فى مصر، ودورها فى تحقيق التنمية، مؤكدة أن ضخ استثمارات جديدة، يساعد في تحقيق التنمية المنشودة، ويعمل على توفير فرص عمل، وهذا ما تسعى الحكومة المصرية لتحقيقه.
وأوضحت أن الوزارة ستعلن قريبا عن الخريطة الاستثمارية التى تم وضعها بالتنسيق مع كافة الوزارات، وتتضمن نحو 600 فرصة استثمارية فى المحافظات، بما تشمل من مطارات، وموانئ، ومناطق صناعية وحرة واستثمارية، امام المستثمرين العرب والأجانب.
وأكدت الوزيرة أنها تضع فى أولوياتها اتخاذ الإجراءات اللازمة لتوفير مناخ جاذب للاستثمار وتحسين بيئة الأعمال، بما يساهم فى تعزيز جهود النهوض بالاقتصاد والوصول إلى معدلات النمو المنشودة.
واتفق الجانبان، على قيام وزارة الاستثمار والتعاون الدولى بالتنسيق مع الوزارات والمحافظات المعنية، فى المشروعات التى يعتزم "العبار" اقامتها فى العاصمة الإدارية الجديدة والعلمين الجديدة ومحافظتى القاهرة وجنوب سيناء.
استثمار
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