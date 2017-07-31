الرئيس يوجه بإنشاء هيئة تنمية جنوب الصعيد.. عناوين اليوم

عناوين الصحف

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تقدم بوابة المال أهم العناوين الصادرة صباح اليوم الإثنين، 31 يوليو.



أخبار مصر



– التنظيم والإدارة: لجنة لوضع آليات تعيين مصابى العمليات الحربية والأمنية



– استمرار الطقس الحار حتي نهاية الأسبوع



– 5.5 مليون جنيه للقضاء علي مشاكل المياه بالقنطرة غرب



الأهرام



– الرئيس يوجه بسرعة إنشاء «هيئة تنمية جنوب الصعيد»



– تدمير عدد من الأوكار التى تستخدمها العناصر التكفيرية بشمال سيناء



– خادم الحرمين يأمر باستضافة ألف من أسر شهداء القوات المسلحة والشرطة المصرية خلال موسم الحج



– التنظيم والإدارة : لجنة لوضع آليات تعيين مصابى العمليات الحربية والأمنية



– البورصة المصرية الأولى عالميا خلال 4 سنوات



– موتمر صحفى لوزير التموين الخميس المقبل



– خفض الدولار الجمركى إلى 16.25 جنيه لمدة شهر



– الدستورية العليا : تأجيل نظر «تيران وصنافير» لـ 14 أكتوبر



الأخبار



– مصر رئيساً لمجلس الأمن للمرة الثالثة خلال عامين



– اجتماع موسع بالمطار استعداداً لموسم الحج



– طرح ٤٠ ألف شقة بمشروع «سكن مصر».. منتصف أغسطس



– إحباط تهريب مواد متفجرة بأحد معابر قناة السويس



– استمرار الطقس الحار حتي نهاية الأسبوع



الجمهورية



– الرئيس يوجه أجهزة الدولة بتنفيذ توصيات الشباب



– 1.1 زيادة في عدد الأجانب العاملين في القطاعين الخاص والاستثماري 2016



– نصف مليون جنيه مكافأة الفراشة



– لأول مرة .. دورات تدريب سياسية وقانونية لشباب الضباط



– الانتهاء من تطوير هضبة الأهرامات.. آخر العام



– خط ملاحي بين ميناءي الإسكندرية وكونستانزا الروماني



– 5.5 مليون جنيه للقضاء علي مشاكل المياه بالقنطرة غرب