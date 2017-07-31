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أحوال الطقس اليوم الإثنين 31 يوليو
الإثنين 31 يوليه 2017 09:32 ص
الطقس
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الطقس
متابعات:
يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود اليوم الإثنين طقس مائل للحرارة على السواحل الشمالية والوجه البحرى والقاهرة حتى شمال الصعيد، شديد الحرارة جنوبًا فى النهار، لطيف ليلاً.
وتقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على السواحل الشمالية والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على جنوب سيناء.
وتُسجل درجة الحرارة العظمى بالقاهرة 35 درجة والصغرى 25، والإسكندرية 32 والصغرى 25، ومطروح 32 العظمى 25 الصغرى.
وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون معتدلة وارتفاع الموج به من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية تكون شمالية غربية، أما حالة البحر الأحمر فتكون معتدلة وارتفاع الموج به من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية.
وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:
الصغرى العظمى
القاهرة 25 35
الإسكندرية 25 32
مطروح 25 32
بورسعيد 26 32
دمياط 25 33
بلطيم 25 33
الإسماعيلية 22 35
السويس 23 36
العريش 22 34
نخل 20 34
طابا 23 35
الطور 26 34
مرسى علم 29 38
الغردقة 28 40
شرم الشيخ 30 39
رفح 22 34
كاترين 18 36
سيوة 24 36
المنيا 24 36
الفيوم 24 36
رأس سدر 23 38
أبوسمبل 30 40
وسط الدلتا 25 35
أسيوط 25 37
سوهاج 26 38
الأقصر 28 41
أسوان 30 41
شلاتين 30 41
حلايب 31 38
الوادى الجديد 28 40
قنا 26 40
نويبع 28 38
السلوم 22 32
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