البرلمان يستدعى وزير الطيران بسبب انقطاع الكهرباء عن مطار القاهرة

مجلس البرلمان 2017 2

ياسمين فواز



وصف النائب أحمد إدريس وكيل لجنة السياحة والطيران بمجلس النواب ما شهده مبنى الركاب رقم 3 بمطار القاهرة الدولى من انقطاع للتيار الكهربائى لمدة ساعة كاملة ب"الكارثة"، مؤكدا أن انقطاع الكهرباء وعدم تشغيل المولدات الاحتياطية، تسبب فى ارتباك وفوضى بين الركاب والعاملين، لتوقف إجراءات إنهاء سفر ووصول الركاب، وتحرك سيور الحقائب أو تشغيل أجهزة الكمبيوتر الخاصة بسفر أو وصول الركاب، وغيرها من الأمور.



وطالب وكيل لجنة السياحة والطيران بمجلس النواب في تصريحات خاصة لـ "المال" باستدعاء وزير الطيران لجلسة طارئة وعاجلة فى لجنة خاصة لمناقشته حول أوضاع المطار الى مصر بشكل عام، وأسباب عدم تشغيل المولدات الاحتياطية لصالة 3 عقب انقطاع التيار الكهربائى بها.



كان مطار القاهرة الدولي قد شهد انقطاع التيار الكهربائى ​بصالة 3 للركاب لمدة ساعة كاملة، دون تشغيل المولدات الاحتياطية، جاء ذلك خلال زيارة وفد أمنى رفيع المستوى من وزارة النقل الروسية، لتفتيش على إجراءات الأمن المتبعة لتأمين الركاب والبضائع بالمطار استعدادا لاستئناف حركة الطيران بين مصر وروسيا والمتوقفة منذ أكثر من عام.

