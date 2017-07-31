معرض الأهرام العقاري.. ذهول من جنون الأسعار

-العملاء: مبالغة في التسعير ووالوحدات الصغيرة غير مناسبة



- الوزير يزور المعرض في اليوم الثالث ويستمع إلى الشركات العارضة





محمود زكي:

شهد معرض الأهرام العقاري إقبالا متوسط العدد من جانب العملاء حيث قال عدد منهم إن هناك مبالغة كبيرة في أسعار الوحدات سواء كانت وحدات سكنية أو سياحية مشيرين إلى أن أقل وحدة سكنية تم عرضها داخل المعرض تتجاوز قيمتها 800 ألف جنيه.





وقال عادل مسعود مدير مالي بإحدى الشركات إن الكيانات العقارية رفعت أسعارها بصورة كبيرة خلال الفترة الماضية مشيرًا إلى أن هناك شركات تقوم بطرح وحدات بدون مقدم ولكن مع الجلوس مع احد ممثلي المبيعات داخل الشركة وجدت هناك أكثر من دفعة تتجاوز قيمتها نسبة المقدم.





وأضاف أن هناك شركات عرضت وحدات سكنية لا تتجاوز مساحتها 50 متر مربع وهي بالطبع لا تناسب أسرة مكونة من زوج وزوجة وطفلين مشرًا إلى أن بخلاف ذلك تجد أن أسعار المساحات العادلة تتجاوز قيمتها 700 ألف جنيه وهو ما يعني أن المعرض لا يخاطب جميع الشرائح.





بينما يقول أحمد عبد المنعم صاحب مصنع تعبئة وتغليف إنه جاء إلى المعرض لشراء وحدة مصيفية في أحد المدن الساحلية مؤكدًا خلال 4 أشهر الماضية شهدت ارتفاعا في الأسعار لم يكن يتوقعه مشيرًا إلى أن المشروعات التي تم عرضها بالمعرض لم تلب طلبات العملاء.





وأشار إلى أن هناك حالة من الزيادات في الأسعار بصورة جنونية مشيرًا إلى أن هناك رد موحد من جانب الشركات هو أن القرارات الاقتصادية هي السبب في زيادة الأسعار وليس للشركة ذنب في ذلك مؤكدًا أنه في حالة استمرار زيادة الأسعار بهذه الصورة يصبح اقتناء وحدة سكنية ومصيفية ليس في متناول أحد.





وزار الدكتور مصطفى مدبولي، وزير الإسكان والمجتمعات العمرانية، معرض الاهرام العقاري في يومه الثالث واستمع وزير الإسكان خلال الجولة لشكوى عدد من المطورين العقاريين، كما أشاد الوزير بالمشروعات العقارية والتطور في التنفيذ حيث يقام العرض في الفترة من ٢٧ إلى ٣٠ يوليو وتفقد الوزير عدد من مشروعات الشركات العقارية خلال جولته.





ويشارك في المعرض عدد من الشركات العقارية الكبرى مثل شركة المعادي للتنمية العمرانية وكذلك شركة معمار المرشدي و تبارك القابضة بالإضافة إلى عدد من الشركات التي استهدفت تسويق أكثر من 100 مشروع عقاري بمختلف أنواعها داخل المعرض.





وتقول الدكتورة نوال السيد طبيبة بشرية أنها أتت مع أسرتها لشراء وحدة مصيفية لها ولاسرتها مشيرة إلى أن هناك عروض كثيرة بالفعل داخل المعرض حيث سواء في المناطق أو المساحات إلا أنها رأت أن هناك أسعار وحدات مرتفعة للغاية وأن أسعار الوحدات المصيفية التي تناسبها في السعر مساحتها صغيرة للغاية لا تتجاوز 25 متر مربع وهي لا تصلح لأسرة مكون من 5 أفراد على حد قولها.





وأكدت أن يجب على المطورين العقاريين تقديم شرائح أكبر للعملاء لا سيما شريحة الشباب والتي لن تقدر على شراء وحدة بأسعار كبيرة للغاية تتجاوز قيمتها 750 ألف جنيه.





بينما أكد محمد خالد مصري يعمل بدبى أنه حاليًا في مصر لقضاء إجازة صيفية مع أسرته وزارالمعرض لإلقاء نظرة على المشروعات داخله مشيرًا إلى أن هناك عدد كبير من المشروعات التي أعجبته بالإضافة إلى أن الأسعار مناسبة لها للغاية وغير مبالغ فيها.





ولفت إلى أنه الفترة القادمة يستعد لشراء وحدة سكنية بمنطقة التجمع الخامس مشيرًا إلى أن هناك شركات تقوم بتقديم عروض مميزة داخل المعرض حيث قامت إحدى الشركات بتقديم خصم على وحداتها يصل إلى 50 ألف جنيه وهو أمر جيد بالفعل على حد وصفه.





وبسؤاله عن أبرز المشاريع التي أعجب بها داخل المعرض قال أن شركة بنيان للتشييد والبناء بالإضافة إلى شركة التعمير والاسكان للاستثمار العقاري تقدمان وحدات سكنية مميزة في المساحات وكذلك الأسعار بينما تفوقت شركة معمار المرشدي في فترات التقسيط والتي تتجاوز 8 سنوات





بينما يقول أحمد ابوالعنين المدير العام لشركة سيفورا للإستثمار العقاري إن معرض الأهرام يعد أحد أكبر المعارض العقارية التي يتم تنفيذها داخل مصر إذ يحتوي المعرض على عدد كبير من المشروعات لمختلف الشركات مشيرًا إلى أن المعرض شهد إقبالا متوسطا من جانب العملاء إذ ما تم مقارنته بالأعوام السابقة.





وأضاف أبو العنين أن هناك تواجدا من جانب المصريين العاملين بالخارج على شراء الوحدات سواء السياحية أو السكنية مشيرًا إلى أن أغلب المبيعات التي تم داخل المعرض من جانب هذه الفئة مقابل عدد قليل للمصريين العاملين بالداخل.



