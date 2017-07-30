جمارك القاهرة تضبط إكسسوارات محمول وساعات للتنصت

جمارك مطار الغردقة الدولي

كتبت مها أبوودن



تمكنت جمارك تفتيش الركاب بالإدارة الثالثة بالمبنى رقم 2 الجديد بمطار القاهرة برئاسة أحمد دراز مدير الجمرك من ضبط محاولة تهريب كمية من إكسسوارات المحمول وساعات التنصت وذلك بالمخالفة لأمر رئيس الوزراء ونائب الحاكم العسكرى رقم 3 لسنة 1998وأحكام قانون الاتصالات رقم 10 لسنة 2003 وتعديلاته وقانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963 وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975وبغرض التهرب من سداد الضرائب والرسوم الجمركية والتخلص من القيود الاستيرادية.



وتم ضبط اكسسوارات المحمول أثناء إنهاء إجراءات تفتيش ركاب رحلة خطوط الإتحاد والقادمة من أبوظبى حسن أبو زهرة مأمور التفتيش فى راكب صينى وبتمرير حقائبة على جهاز الفحص بالأشعة X-RAY بالأشعة تبين وجود كثافات منتظمة.



وبالتفتيش تبين وجود 1615 قطعة إكسسوار محمول أغلبها عبارة عن شاشات تتش للآيفون والأجهزة الحديثة وإكسسوارات أخرى متنوعة

وتقدر القيمة بمبلغ 160 ألف جنيه.



أما ساعات التنصت فتم ضبطها أثناء إنهاء إجراءات تفتيش ركاب رحلة الخطوط العمانية رقم 407 والقادمة من مسقط اشتبه أحمد السيد مأمور التفتيش فى راكب مصرى وتقرر تمرير حقائبة على جهاز الفحص بالأشعة X-RAY بالأشعة فتم تأييد الاشتباه وبالتفتيش تبين وجود 10 ساعات مزودة بكاميرا وكارت ذاكرة.



قرر سامى عبدالرحمن رئيس الإدارة المركزية لجمارك الركاب بمطار القاهرة اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر تهرب رقم 28 و29 لسنة 2017 وتحريز المضبوطات.