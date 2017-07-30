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بنـــوك
البنك الدولي اختار مصر للمشاركة بمبادرة الشمول المالي العالمي
الأحد 30 يوليه 2017 09:18 م
البنك الدولى
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البنك الدولى
خالد بدر الدين
أعلنت وزارة الاستثمار والتعاون الدولى على موقعها، اليوم الأحد، أن البنك الدولي اختار مصر والصين والمكسيك كدول نموذجية للمشاركة بمبادرة الشمول المالي العالمي التي أطلقها البنك الدولي والاتحاد الدولي للاتصالات السلكية واللاسلكية (إيتو) والمبادرة العالمية الجديدة للشمول المالي بلجنة المدفوعات والبنية التحتية للسوق والملياردير بيل جيتس مؤسس شركة ما يكروسوفت وزوجته ميليندا.
وتضم هذه المبادرة التى تمتد لثلاثة أعوام مساري عمل أحدهما تشغيلي والآخر معرفي وهما مكملين لبعضهم البعض بهدف تحسين قدرة المواطنين على الوصول والتعامل مع الخدمات المالية بجانب الاستمرار في البحث وتطوير التوصيات المتعلقة بالسياسات العامة لثلاثة قطاعات رئيسية مرتبطة بالتمويل الرقمي وهم: أمن البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والثقة في الخدمات المالية الرقمية ووجود هوية رقمية للخدمات المالية كما تقبل المؤسسات التجارية الصغيرة ومتناهية الصغر وعملائهم لنظام المدفوعات الإلكترونية واستخدامه.
وسيوفر البنك الدولي على مدار الثلاث سنوات القادمة للدول الثلاث المساعدة التقنية اللازمة المتعلقة بالشمول المالي خاصة المرتبطة بالجوانب القانونية والتنظيمية وستعقد أول ندوة، ضمن ثلاث ندوات سنوية أخرى لمناقشة نتائج وتوصيات المبادرة بالهند خلال الفترة من 29 نوفمبر حتى 1 ديسمبر من هذا العام.
وتشير بيانات البنك الدولي إلى أن مصر لديها القدرة على ضم أكثر من 44 مليون شخص ووجدت هذه البيانات أن مصر لديها قوانين وأنظمة وتكنولوجيا معلومات واتصالات كافية.
البنك الدولي
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