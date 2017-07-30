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نقل وملاحة
مصر للطيران ستقدم خدمات متميزة للعاملين بشركة بترول
الأحد 30 يوليه 2017 08:15 م
مصر للطيران
أخر الأخبار
مصر للطيران
دعاء محمود
وقعت شركة مصر الطيران للخطوط الجوية ممثلة في قطاع الكرنك للسياحة، بروتوكول تعاون مع شركة 'إنبي للبترول"، لتقديم "خدمات عديدة و متميزة للعاملين في انبي" وفقا لبيان صدر عن مصر للطيران، مضيفة أن التعاون هو الأول من نوعه.
وأضافت الشركة أن توقيع البروتوكول جاء بين جمال الجزار رئيس قطاع السياحة الكرنك بشركة مصر للطيران للخطوط الجويه، ونيفين العزب مدير عام الإدارة العامة للخدمات المساعدة بشركة انبي للبترول، بحضور شريف المغلوب رئيس القطاع التجارى بمصر للطيران ولمياء شنن مستشار رئيس شركة مصر للطيران للأسواق الحرة و اشرف السعيد مساعد المدير العام للعلاقات العامه ولفيف من قيادات شركه انبى للبترول .
مصر للطيران
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