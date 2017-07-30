أحد مساهمي أسمنت أسوان: اللي مش عاجبه العمل يمشي

إيمان عوف :



منح النائب معتز محمد محمود عن حزب الحرية دائرة اسوان واحد المساهمين في شركة ميديكوم، مهلة 48 ساعة للعمال للعودة للعمل، وإلا الاستغناء عنهم، قائلا في تصريحات للمال: "محدش لاقي شغل، وطابور به عشرات الآلاف أمام المصنع للعمل به، واللي مش عاجبه طريقة العمل داخل الشركة يمشي".



وأضاف النائب في تصريحات أن شركة ميديكوم شركة مساهمة مصرية، وأنه يمتلك أسهما بها هو وشقيقه، بالإضافة لأسهم مملوكة لبنك مصر، معلقًا على حادث تفحم اثنين من العمال ومهندس بأن شركة أسيك هي المسئولة عن إجراء الصيانة، وبالتالي في حال وقوع حادث فهي المسئولة عن ذلك، لافتا إلى أن ما يردده العمال بأنه كان موجودا واستخدم نفوذه للضغط على العمال أو تحرير محاضر لهم أمر عار من الصحة، متسائلا كيف أكون بأسوان والساحل الشمالي في آن واحد؟



وعلق على إحالة العمال للتحقيق وتجديد حبسهم بعد استئاف النيابة على قرار إخلاء سبيلهم بأن العمال ارتكبوا الكثير من الجرائم من بينها التعدي على الإدارة المالية للمصنع، ووقف العمل وتكبيد الشركة خسائر، وغيرها من الجرائم التي يعاقب عليها القانون.



لفت معتز إلى أن العمال يكذبون فيما يخص عدم التأمين عليهم، مؤكدا أن الشركة أجرت لهم بوليصة تأمين، مدللا على ذلك بأن قيمة التعويض الذي سيحصل على العمال المتوفين وصلت لـ150 ألف جنيه، وأن أسرهم طلبت أن يتم الاستغناء عن المعاش، وإضافة 50 ألف جنيه إضافية، ليكون إجمالي التعويض للعامل المتوفي 200 ألف جنيه.



وأوضح النائب عن حزب الحرية أن حديث العمال عن عدم تعيينهم هو افتراء على الشركة، خاصة أن هناك مئات العمال مثبتين، وأن النظام قائم على أن يخضع العامل لفترة تدريب ستة أشهر، إذا تخطاها وحقق نجاحا يتم تعيينه، وإذا لم يحدث ذلك يستمر بالعمل في المصنع باليومية، ومن ثم فان عدم التعيين هو مسئولية العمال الذين أخفقوا وليست مسئولية الإدارة التي تبذل مجهودا مضنيا لتحقيق أعلى استفادة للعمال، لافتا إلى أن الرواتب التي يتقاضاه عمال شركة ميديكوم تصل إلى 3000 جنيه، وأن هذا يتجاوز الحد الأدنى الذي حددته الدولة.



وشدد على أن مطالب العمال برفع الرواتب بعد الحادث ما هو إلا محاولة للضغط علي شخصيا واستغلال الانتخابات والتلويح بها، وهو أمر أرفضه جملة وتفصيلا، ولن أرضخ لتلك المطالب، التي بها قدر كبير من المبالغة والكذب، لاسيما أن إدارة الشركة رفعت رواتب العمال مع بداية العام الحالي بنسبة 15%، مؤكدا ان هذه ليست المرة الأولى التي ينظم العمال احتجاجات فإنهم وقت الفوضى نظموا مظاهرة وانتهى الأمر.



وعن الحادثة التي راح ضحيتها ثلاثة من العمال قال إن الحادث خطأ بشري، لاسيما أن المهندس الذي توفي نسى أن مدير الإنتاج أبلغه بأن لا يدخل إلى غرفة الفرن، لأنه يقوم بصيانتها من أعلى، نافيا ما يتردد عن ضغط مدير الشركة على العمال لدخول الغرفة.