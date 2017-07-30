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نقل وملاحة
جوباص: لو كل شركة عملت حادثة تتسحب تراخيصها .. محدش هيشتغل
الأحد 30 يوليه 2017 07:49 م
جو باص 999
أخر الأخبار
جو باص 999
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أتوبيس الحادث موديل 2017 وثمنه 5 ملايين جنيه .. لم نرتكب جرما
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دفعنا 50 الف جنيه تحت الحساب للمستشفى المعالج للمصابين
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سنصرف 100 الف جنيه لأسرة كل متوفي
دعاء محمود
علق ماهر نصيف رئيس شركة جوباص للنقل السياحي، على تصريحات اللواء عادل الترك رئيس هيئة الطرق والكباري بإمكانية سحب تراخيص الشركة بعد حادث العلمين الذي وقع لأحد أتوبيساتها، قائلاً:" لو كل شركة حصل لها حادثة علي الطريق وهو أمر وارد والهيئة سحبت التراخيص منها .. محدش هيشتغل في مصر".
يذكر أن 6 أشخاص لقوا مصرعهم، وأصيب 20 آخرون، أول أمس الجمعة، إثر حادث تصادم أتوبيس تابع لشركة جوباص بسيارة تريلا بالكيلو 25 على طريق العلمين- وادى النطرون في الاتجاه لمدينة العلمين، وتم نقل المصابين والجثث لمستشفى العلمين المركزي، وتولت النيابة التحقيق.
وأضاف نصيف لـ"المال"، أن الشركة لم ترتكب جريمة لكي يتم إلغاء ترخيصها، متابعاً أن الأتوبيس الذي وقع به الحادث موديل 2017 ومرخص منذ شهر ويبلغ ثمنه نحو 5 ملايين جنيه، نافياً الأخبار التي تداولت مؤخراً عن نوم سائق الأتوبيس أثناء القيادة مؤكداً أنه خبرة 30 عاماً والخطأ وقع من قبل سائق التريلا.
ولفت نصيف إلى أنه جاري التواصل مع رئيس الهيئة غد الاثنين للتباحث حول هذا الأمر بالإضافة إلى المطالبة بفتح تحقيق رسمي لمحاسبة المتسبب في الحادث، قائلاً :"ولو في خطأ نتحاسب"، منوهاً إلأى أنه توجه إلة المستشفي المتواجد بها المصابين وتم سداد مبلغ 50 ألف جنيه تحت الحساب للمستشفي لمعالجتهم، متابعاُ أن شركته تؤمن على الركاب ضد الحوادث ومن المقرر صرف 100 ألف جنيه لأسرة المتوفي.
وكان اللواء عادل الترك قال خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "صباح دريم"، المذاع عبر فضائية "دريم"، اليوم الأحد، أن هيئة الطرق والكباري فى حالة تكرار حوادث السير السريعة بشركات النقل السياحية يتم فسخ عقودها مع الهيئة وسحب تراخيصها، مشيرًا إلى أن الهيئة تدرس سحب تراخيص شركة "جو باص" المتسببة بحادث العلمين، مشدداً: "لا يوجد أحد فوق القانون.. والمسئول سيُحاسب.
وأكد الترك أن الهيئة مسئولة عن إصدار تراخيص لكافة شركات النقل بالقطاع العام والخاص بعد ما يتم فحص جودة الأتوبيسات المستخدمة، ولكنها غير مسئولة عن عدم التزام السائقين بالسرعة المحددة على الطرق السريعة.
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