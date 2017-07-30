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نقل وملاحة
مصرللطيران تبدأ بيع تذاكر الحج
الأحد 30 يوليه 2017 07:13 م
طائرة مصرية تابعة لمصر للطيران
أخر الأخبار
طائرة مصرية تابعة لمصر للطيران
دعاء محمود
أعلنت شركة مصرللطيران عن البدء في إصدار تذاكر السفر لرحلات موسم الحج هذا العام، غدا الإثنين، من خلال 3 مكاتب فقط تابعة للشركة وهي مكتب "شبرا" لإصدار تذاكر حجاج السياحة والأفراد والهيئات المختلفة والجهات الحكومية ومكتب الشركة في مقر الإدارة العامة للشئون الإدارية بوزارة الداخلية بالعباسية لإصدار تذاكر حجاج القرعة ومكتب في مقر وزارة التضامن الاجتماعي بالعجوزة لإصدار تذاكر حجاج الجمعيات.
يذكر أن شركات السياحة أعلنت استيائها من أسعار تذاكر طيران المعلنة من مصر للطيران لموسم الحج هذا العام نظرا للارتفاع الكبير في الأسعار مقارنة بالعام الماضي، وقالت الشركة الوطنية في بيان لها إن هناك الكثير من المغالاة وعدم إظهار الحقيقة بشكل كامل، خاصة حول ما أثير عن سعر تذاكر الحج، البالغ 29 ألف جنيه للذهاب والعودة، شاملا الرسوم والضرائب، والخاص برحلات آخر يوم ذهاب، وأول يوم عودة في تشغيل رحلات الموسم، والتي من المقرر أن تبدأ يوم 9 أغسطس وتنتهي يوم 26 أغسطس المقبل.
وقالت الشركة، إنه تم تسويق السعر على أنه الوحيد المعلن لحجاج السياحة، وهو مناف تماما للحقيقة، حيث لا تتعدى نسبة المقاعد المطروحة بهذا السعر 3% فقط من إجمالي السعة المقعدية المخصصة للحج بشكل عام، وهي النسبة المخصصة للحج الفاخر، وجاء هذا السعر نظرًا لزيادة الطلب وقلة العرض في هذا اليوم 26 أغسطس.
مصر للطيران
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