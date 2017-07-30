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بورصة وشركات
كاتو للاستثمار تبيع 11.5% من المصرية للمنتجعات
الأحد 30 يوليه 2017 06:49 م
البورصة المصرية
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البورصة المصرية
شريف عمر:
علمت "المال" أن شركة كاتو للاستثمار باعت نحو 11.5% من الأسهم المملوكة لها فى شركة المصرية للمنتجعات السياحية لصالح شركة فنادق البحر الأحمر فى صفقة بلغت قيمتها 127.8 مليون جنيه، وذلك فى تداولات اليوم بالبورصة.
وعلمت المال أن شركة فيصل لتداول الأوراق المالية، تولت مهام نقل ملكية الأسهم لصالح الطرفين البائع والمشترى، ليصل إجمالى قيمة عمليات فيصل فى الصفقة إلى 256 مليون جنيه، قد تعزز من ترتيبها بين شركات السمسرة بنهاية تعاملات يوليو الحالى.
وأغلق سهم المصرية للمنتجعات بنهاية تداولات اليوم على انخفاض قارب 3% ليغلق عند 1.305 جنيه.
ووفقا للموقع الإلكترونى للمصرية للمنتجعات فإن كاتو للاستثمار قبل تنفيذ الصفقة كانت تسيطر على 11.96% من أسهم الشركة، وهى من أكبر المساهمين، ثم الشركة العربية الأولى للتنمية والاستثمار بحصة 10%، تلتها شركة رواد السياحية بـ9.05% وشركة الأهلى كابيتال القابضة بـ9%، فشركة مصر للتأمين بـ8.05% وشركة مصر للتأمين على الحياة بـ6.9%، وشركة أوراسكوم القابضة للتنمية بـ4.5%، و40.8% لصالح مستثمريت آخرين من الأفراد.
وحققت المصرية للمنتجعات خلال الربع الأول من 2017، أرباحا بقيمة 66.08 مليون جنيه خلال الربع الأول من 2017 مقابل خسائر بلغت 1.4 مليون جنيه بالفترة المماثلة من العام الماضي.
وتعمل الشركة فى مجال التعمير السياحى بصفة عامة وإقامة تجمع عمرانى سياحى سكنى متكامل بمنطقة سهل حشيش بمحافظة البحر الأحمر، وذلك من خلال تهيئة وتجهيز الأرض ومدها بالمرافق والخدمات الأساسية اللازمة لها من محطات وشبكات لتوليد الكهرباء وتحلية المياه والصرف الصحى والطرق تمهيدا لتخصيصها لتنفيذ مجموعة من المشروعات الفندقية والسياحية والسكنية والترفيهية والخدمية سواء بنفسها أو بالمشاركة، ويبلغ رأسمالها 1.050 مليار جنيه.
البورصة المصرية
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