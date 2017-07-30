أبو قير للأسمدة: قلصنا ساعات الورديات .. والمعترضون قلة

شركة ابوقير للاسمدة والصناعات الكيماوية

رجب عزالدين



قالت شركة أبوقير للأسمدة والصناعات الكيماوية إن مجلس إدارتها اتخذ قرارا بالعودة للعمل بنظام الورادى إلى 8 ساعات بدلا من 12 ساعة يوميا.



جاء ذلك فى بيان للرد على استفسارت البورصة المصرية بخصوص بعض الأخبار المنشورة تحت عنوان " " عمال ابوقير يصعدون الاحتجاجات ضد تغيير نظام العمل ".



وأضافت الشركة فى البيان " اتخذنا قرار العودة لنظام الـ8 ساعات حفاظا على العاملين وخاصة بعد الحادثة الأخيرة التى تسببت فى وفاة خمس حالات واصابات الآخرين".



وتابع البيان: "إن عدد العاملين المعترضين لا يتجاوز العشرات وقد نظموا وقفة للاعتراض على قرار العودة لنظام الـ8 ساعات".



ودخل عدد من العمال فى اعتصام مفتوح أمس السبت أمام مبنى مجلس الادارة بالاسكندرية اعتراضا على العودة لنظام ال8 ساعات.



ويقول العمال إن العمل بنظام وردية الـ12 ساعة حقق أعلى نسبة أرباح فى تاريخ الشركة، خــلال السنوات الماضية، مما يعنى أن إلغاءه سيتسبّب فى أضرار جسيمة بالشركة ستؤدى بالضرورة إلى تقليص أرباح العاملين السنوية.

