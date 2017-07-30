EN
المزيد
طاقة
الاسكندرية
سياسة
ثقافة وفنون
أسواق عربيه
إقرأ لهؤلاء
لايف
رياضة
سيارات
اتصالات و تكنولوجيا
عقارات
نقل و وملاحة
استثمار
اقتصاد و أسواق
تأمين
بنوك
بورصة و شركات
أخر الأخبار
أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء
سعر البيع
البنك
17.84
17.97
البنك المركزى المصرى
17.79
17.89
بنك مصر
17.86
17.96
بنك الإسكندرية
17.88
17.78
البنك الأهلي المصري
17.96
17.86
بنك القاهرة
17.96
17.86
البنك التجاري الدولي CIB
17.95
17.85
البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري
الوحدة
592.00
عيار 21
507.00
عيار 18
677.00
عيار 24
4736.00
الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري
السلعة
9.00
الارز
16.00
الزيت
10.00
السكر
8.00
المكرونة
7.00
الدقيق
3.50
الشاي 40 جم
80.00
المسلى الطبيعي
40.00
المسلى الصناعي
35.00
الفراخ البلدي
28.00
الفراخ البيضاء
45.00
ديك رومي
45.00
بط
30.00
سمك بلطي
50.00
سمك بوري
60.00
سمك مكرونة
150.00
جمبري
80.00
كابوريا
140.00
لحم بتلو
120.00
لحم كندوز
130.00
لحم ضاني
بورصة وشركات
أبو قير للأسمدة: قلصنا ساعات الورديات .. والمعترضون قلة
الأحد 30 يوليه 2017 06:26 م
شركة ابوقير للاسمدة والصناعات الكيماوية
أخر الأخبار
شركة ابوقير للاسمدة والصناعات الكيماوية
رجب عزالدين
قالت شركة أبوقير للأسمدة والصناعات الكيماوية إن مجلس إدارتها اتخذ قرارا بالعودة للعمل بنظام الورادى إلى 8 ساعات بدلا من 12 ساعة يوميا.
جاء ذلك فى بيان للرد على استفسارت البورصة المصرية بخصوص بعض الأخبار المنشورة تحت عنوان " " عمال ابوقير يصعدون الاحتجاجات ضد تغيير نظام العمل ".
وأضافت الشركة فى البيان " اتخذنا قرار العودة لنظام الـ8 ساعات حفاظا على العاملين وخاصة بعد الحادثة الأخيرة التى تسببت فى وفاة خمس حالات واصابات الآخرين".
وتابع البيان: "إن عدد العاملين المعترضين لا يتجاوز العشرات وقد نظموا وقفة للاعتراض على قرار العودة لنظام الـ8 ساعات".
ودخل عدد من العمال فى اعتصام مفتوح أمس السبت أمام مبنى مجلس الادارة بالاسكندرية اعتراضا على العودة لنظام ال8 ساعات.
ويقول العمال إن العمل بنظام وردية الـ12 ساعة حقق أعلى نسبة أرباح فى تاريخ الشركة، خــلال السنوات الماضية، مما يعنى أن إلغاءه سيتسبّب فى أضرار جسيمة بالشركة ستؤدى بالضرورة إلى تقليص أرباح العاملين السنوية.
ابوقير للاسمدة والصناعات الكيماوية
Ikdynamics.com تصميم و تطوير
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة
اتصل بنا