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بورصة وشركات
بحوث النعيم توصي بشراء سهم كيما
الأحد 30 يوليه 2017 06:20 م
النعيم القابضة
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النعيم القابضة
أسماء السيد
أوصت بحوث "النعيم" بشراء سهم شركة الصناعات الكيماوية المصرية – كيما، وحددت السعر السوقي عند 6.3 جنيه، مشيرةً إلي أن السعر المستهدف قيد النظر، ويتداول السهم حاليًا عند سعر 6.15 جنيه.
وأبدت "النعيم" في مذكرتها البحثية نظرتها الإيجابية تجاة "كيما" باعتبارها فرصة تحمل قيمة استثمارية في أجل يمتد من عام إلى اثنين، بافتراض نجاحها في استكمال مشروع المصنع الجديد من الناحيتين المالية والفنية.
وأشارت إلى أن أنماط الإنفاق الرأسمالي الأخيرة بإنشاءات مشروع الشركة "كيما 2" تسير على قدم وساق، إذ صرفت الشركة حوالي 7.8 مليار جنيه (من إجمالي 12 مليار جنيه) حتى نهاية مارس 2017، منها 6.7 مليار جنيه استثمرتها الشركة خلال التسعة شهور الماضية وحدها، بما يدلل على اقتراب الانتهاء من المشروع، والمتوقع خلال الخمسة عشر شهرًا المقبلة.
وتوقعت "النعيم"، أن يدر المشروع أرباحًا قبل الاستقطاعات (قبل خصم الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك) بقيمة 45 مليون دولار سنويًا باحتساب سعر اليوريا عند 200 دولار للطن، فيما تبلغ الأرباح السنوية قبل الاستقطاعات بحسب سعر اليوريا الحالي 230 دولار للطن حوالي 66 مليون دولار، بفرض تشغيل المصنع بما يقارب طاقته الكاملة في العام 2019 ليتوزع إنتاجه فيها بين السوق المحلي والتصدير بنسبة 60٪ و40٪ على الترتيب .
النعيم القابضة للاستثمارات
الصناعات الكيماوية المصرية - كيما
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