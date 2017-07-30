أورنج: الاقتصادية حددت جلسة لنظر الطعن ضد المصرية للاتصالات

اورنج

- مصدر: المحكمة رفضت الشق العاجل بوقف تنفيذ الحكم



محمود جمال:



قال مصدر مسئول بشركة أورنج مصر للاتصالات إن المحكمة الاقتصادية حددت جلسة أخرى لنظر الطعن المقدم بشأن تغريمها مبلغ 49 مليون جنيه لصالح الشركة المصرية للاتصالات فى قضية تمرير المكالمات للخارج لدى غرفة المشورة لاستكمال الإجراءات القانونية لنظر الدعوى موضوعيًّا.



وأوضح المصدر لـ"المال" أن المحكمة رفضت الشق العاجل بطلب وقف تنفيذ الحكم فى جلستها المنعقدة يوم الخميس الماضى الموافق 27 يوليو الجارى، مضيفا أن الشركة تؤكد ثقتها واحترامها التام لأحكام القضاء الماضى، كما تعرب عن ثقتها التامة فى سلامة موقفها القانونى.



ووفق حيثيات الحكم فقد قامت الشركة بإنشاء محطة أبراج محمول لها بمنطقة العوجة فى شمال سيناء دون الحصول على موافقة الجهة المالكة للبرج المعدنى، وقامت بتركيب أجهزة هوائية متكاملة أكثر من العدد المسموح دون مراعاة المعايير والاشتراطات الصحية والبيئية، التى أقرها جهاز تنظيم الاتصالات تمرير المكالمات الدولية الواردة.



وقالت المحكمة، إنه تم إجراء نحو 64.254 ألف مكالمة صادرة عبر محطة العوجة والتى تبعد مساحة 2 كيلومتر من الحدود الشرقية للبلاد من خلال نظام تحويل الرصيد السابق الدفع مقدما، لافتة إلى أنه بعد معاينة البرج تبين أن القائمين على تشغيله قاموا بزيادة سعته، وإضافة أجهزة هوائيات وتوجيه الإشارة عمدا داخل الحدود الإسرائيلية، مما ساعد على استخدام خطوط أورنج بتمرير هذه المكالمات الدولية الواردة للأراضى المصرية بطريق غير مشروعة.



وصرح مصدر مسئول بالشركة المصرية للاتصالات فى وقت سابق لـ"المال" بأن مكالمات أورنج المرصودة تمت بعيدا عن بوابة المكالمات الدولية التابعة للمصرية ولم تخضع لأى رسوم إدارية.



وضمت قائمة المتهمين عددا من قيادات أورنج هم إسكندر شلبى رئيس مجلس إدارة الأسبق، وطارق معتصم مدير إدارة مراقبة معايير الجودة وفادى فريد إدوارد، مهندس بإدارة الجودة.