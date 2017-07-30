أولى شركات القطاع الخاص بمبادرة المركزى للتمويل العقارى

تستعد لإنهاء إجراءات 250 عميلًا خلال أيام





المال ـ خاص

أكد حسن حسين، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة الأولى للتمويل العقارى، أن الشركة بدأت تفعيل الإجراءات التنفيذية لمبادرة البنك المركزى لتمويل إسكان محدودى بفائدة 5 و%7، ومتوسطى الدخل بفائدة 8 إلى %10.5، وذلك فور سماح المركزى للشركات الدخول ضمن المبادرة، لتصبح «الأولى» أول شركة تمويل عقارى تبدأ تفعيل مشاركتها.

وأشار إلى بدء الإجراءات التنفيذية لتمويل 250 عملية ضمن المبادرة، مشيراً إلى أن السماح لشركات التمويل العقارى بالمشاركة فى المبادرة يسهم فى تحقيق المستهدف منها، والوصول الى أكبر عدد من المواطنين فى أسرع وقت، وذلك فى ظل امتلاك شركات التمويل الكبرى خبرات وأليات للتواصل مع العملاء، كما أن البنوك تضم العديد من الإدارات مما يكسب الشركات ميزة نسبية هامة، وهى التخصص.

وأضاف أن الشركة تقوم دورياً بتطوير آليات العمل فيما يتعلق بسرعة الإجراءات مع الالتزام بمعايير الدقة، كما أن الدورة المستندية لطلبات العملاء لاتستغرق سوى من أسبوع إلى 10 أيام حال اكتمال المستندات وصحة الأوراق، مشيراً إلى أن الشركة عمدت إلى تطوير بعض الأليات لخلق البنية الأساسية الملائمة للتعامل مع المواطنين محدودى ومتوسطى الدخل الذين يحتاجون أليات خاصة، وذلك بتوفير المزيد من الأفرع التى تضمن الانتشار، بالإضافة إلى إنشاء إدارة خاصة للعمليات تضمن تلبية احتياجات العملاء، والتواصل الدورى معهم لسرعة تفعيل الطلبات.

وأوضح أن الشركة لديها خبرات سابقة فى التعامل مع شريحة محدودى ومتوسطى الدخل، حيث سبق وأن شاركت مع عدد من البنوك الحكومية فى منح تمويل لوحدات مشروع الإسكان القومى بحوالى مليار و200 مليون جنيه.

ولفت إلى أن الفترة الماضية شهدت تطويراً حكوميا فى آليات طلبات التمويل العقارى بمشروعات الإسكان الاجتماعى والمتوسط، حيث أصبحت الطلبات تصل إلكترونيا، ما أسهم فى تسهيل وسرعة الإجراءات وقد تم بحث وتنسيق الأليات مع البنك المركزى لضمان تأمين المعلومات .

وقالت مها عبد الرازق مساعد العضو المنتدب لشركة الأولى للتمويل، إن الشركة تستهدف إنهاء العام الجارى بتمويل عمليات بقيمة تصل إلى 200 مليون جنيه، ضمن مبادرة البنك المركزى للتمويل العقارى، مشيرة إلى أن الشركة ستتعاون مع المطورين والقطاع الخاص فيما يتعلق بمنح تمويلاً لمتوسطى الدخل.

وأشارت إلى أن الوحدات التى يبلغ سعرها من 701 إلى 950 ألف جنيه يمنح التمويل لها ضمن المبادرة بفائدة %10.5، ويتوفر أغلبها لدى القطاع الخاص، وعدد قليل بوحدات مشروع الإسكان المتوسط «دار مصر»، فيما يتم منح تمويل للوحدات من 201 الى 700 ألف جنيه بفائدة %8، أما الفائدة 5 و%7 والمخصصة لمحدودى الدخل فتخضع لشروط الصندوق وبرنامج الإسكان الاجتماعى .

وأوضحت أن الشركة وقعت البروتوكول مع صندوق التمويل العقارى والشركة المصرية لإعادة التمويل، للدخول ضمن مبادرة المركزى العام الماضى.



