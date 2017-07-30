الإسكان: ضوابط جديدة على الأراضى الاستثمارية لدعم الشركات الجادة

لن نسمح بدخول مطور على قطع لاتناسب قدراته وسابقة أعماله





حوار – بدور إبراهيم:

حققت وزارة الإسكان خلال السنوات الثلاث الماضية، نجاحات فى العديد من الملفات المهمة، مثل مشروعات الإسكان والمرافق، وتنمية وتطوير مدن المجتمعات العمرانية الجديدة، بالإضافة إلى تحقيق مخطط التوسع العمرانى، من خلال إقامة مجتمعات جديدة تسهم فى التصدى للزيادات السكانية الحالية والمستقبلية.

«المال» التقت المهندسة راندا المنشاوى، وكيل أول وزارة الإسكان، والمشرف على قطاع المرافق، وهى أول سيدة تتولى هذا المنصب، وتحدثت - خلال أول حوارصحفى لها مع جريدة مصرية - عن العديد من المشروعات التى تتولى «الإسكان» تنفيذها حاليا؛ من إسكان ومحطات مياه وصرف صحى، وتطرقت إلى خطة المجتمعات العمرانية خلال العام المالى الجارى، وضوابط طروحات الأراضى الاستثمارية، وكيفية دعم الشراكة مع القطاع الخاص فى تنمية الأراضى، أو تنفيذ وحدات إسكان اجتماعى، من خلال مبادرة شعبة الاستثمار العقارى.. وإلى نص الحوار.

المال: طرحت الهيئة مؤخرا عددا كبيرا من الأراضى الاستثمارية للمرة الأولى، وتم الطرح بآليات تتنوع بين السعر المعلن، والشراكة والمزايدة .. مارؤيتك للطرح، خاصة فى ظل الظروف الاقتصادية الحالية؟

راندا المنشاوى: هناك طلب كبير على الأراضى الاستثمارية ورصدنا خلال السنوات الماضية ذلك، ورغم التحديات الاقتصادية فهناك ترقب من المستثمرين لتلك الأراضى، ولدينا بالفعل قائمة كبيرة من الطلبات، وحرصت الهيئة على طرح عدد كبير لإشباع أكبر عدد من الرغبات الاستثمارية، كما تم الطرح بآليات متنوعة، لتلبية جميع الاحتياجات، وتم اختيار مواقع مميزة لجميع الأراضى المطروحة.

المال: وهل هناك اشتراطات جديدة تضمن تلافى بعض سلبيات الطروحات الماضية، ووصول الأراضى إلى الشركات الجادة ؟

راندا المنشاوى: بالفعل فقد حدث تطور فى الاشتراطات خلال السنوات الماضية، فأصبح يشترط أن يكون المتقدم شركة عاملة فى السوق، وليس تحت التأسيس لمنع المتاجرة، كما أن هناك اشتراطات فى الطرح الجديد على المتقدمين، خاصة على القطع الكبيرة إذ لابد أن يكون للمطور المتقدم سابقة أعمال وخبرة لاتقل عن 4 - 5 سنوات فى تطوير وتنمية أراض بمساحة مثيلة، لضمان عدم دخول مطورين على قطع لاتلائم إمكانياتهم وطاقتهم، بالإضافة إلى الشروط الأخرى من الملاءة المالية والخبرة الفنية.

المال: بالنسبة لأراضى المشاركات.. كيف نضمن الشفافية فى نتائجها؟

راندا المنشاوى: أراضى المشاركات تم الإعلان هذه المرة عن الطرح فى إعلان عام لتلافى الثغرة الأخيرة، ومزاعم عدد من الشركات بعدم معرفتها بالطرح فى المرحلة الأولى، رغم أن الهيئة أرسلت دعوات إلى العديد من الشركات، وتلقت اعتذارت أو عروض غير مناسبة، ودرست العروض المقدمة من الشركات جيدا، وأود أن أشير إلى أن عملية تقييم عروض الشركات لاتتم من قبل الهيئة فقط، ويتم الترسية، بل هناك لجان خاصة تدرس العروض جيدا ثم يتم عرضها على مجلس إدارة هيئة المجتمعات، ووزير الاستثمار ومسئولين من الوزارة، بالإضافة إلى الرقابة الإدارية، لضمان الوصول إلى العرض الأنسب الذى يضمن الحفاظ على حقوق الدولة وتحقيق الشفافية المطلقة.

المال: واجهت الهيئة انتقادات طوال الفترة الزمنية لتوقيع عقود الشراكة فما أسباب ذلك؟

راندا المنشاوى: هذه الانتقادات بسبب الخطوات السابق ذكرها، فقد حرصنا على دراسة وتقييم العروض أكثر من مرة، ومناقشتها مع تلك الجهات، ثم العرض على الرقابة الإدارية، فالغرض هو التنمية مع تحقيق أعلى العوائد، وسيتم اتباع تلك الآليات أيضا فى ذلك الطرح، فلابد من ضمان حقوق الدولة فعائد بيع جميع الأراضى، أو إيراداتها يعود بالنفع على المواطنين، سواء فى صورة خدمات ومرافق أو وحدات سكنية مدعومة ضمن الإسكان الاجتماعى، بالإضافة إلى فرص العمل الكبرى التى تسهم فى تحقيق أهداف مجتمعية أيضا.. وأود الإشارة إلى أن ميزانية جهاز مثل أكتوبر خلال العام المالى الجارى بلغت 6 مليارات جنيه، وذلك فى ظل تنفيذ مشروعات كبرى، مثل طريق دهشور وكوبرى جهينة.

المال: وماهى موازنة الهيئة للعام المالى الحالى ؟

راندا المنشاوى: بلغت موازنة الهيئة 38 مليار جنيه، منها مايزيد عن 20 مليارا لتطوير المدن القائمة، وتنفيذ أعمال الصيانة، ورفع كفاءة المرافق لضمان الاستمرارية، وزيادة القيمة المضافة لتلك المدن، وجذب المزيد من الاستثمارات بها، وعلى سبيل المثال تم تخصيص حوالى 3 مليارات جنيه لتطوير وتأهيل مبانى الإسكان منخفض التكاليف بمدن المجتمعات العمرانية، لتلبية احتياجات المواطنين وتحسين الشكل الجمالى لتلك العمارات والمدن، وخلق بيئة مناسبة لجودة الحياة، فالبيئة تؤثر على المجتمع ووجود بيئة غير صالحة تعد أحد أسباب انتشار الإرهاب والجرائم.

المال : وبالعودة إلى المشاركة مع القطاع الخاص، فقد تم تحديد اشتراطات تلائم الشركات الكبرى فقط فى الأراضى المطروحة.. فماذا عن الوضع للشركات الأقل ملاءة مالية؟

راندا المنشاوى: هناك محاور أخرى للشراكة غير الأراضى، منها مبادرة شعبة الاستثمار العقارى لتنفيذ وحدات إسكان اجتماعى ومتوسط، والتى تهدف الهيئة من خلالها إلى تحقيق عدة محاور، منها توفير فرص استثمارية للقطاع الخاص، ففى ظل ارتفاع أسعار الأراضى والظروف الاقتصادية، لدينا بعض الشركات غير قادرة على شراء الأراضى وتنفيذ مشروعات، وبالتالى فستتيح المبادرة لها توجيه الموارد المالية والسيولة النقدية فى تنفيذ وحدات سكنية، تحصل الهيئة على حصتها «وحدات إسكان اجتماعى» بجودة وتشطيب عالية، كما تهدف إلى توفير المزيد من وحدات المشروع، لتلبية احتياجات أكبر عدد من المواطنين، وتجب الإشارة إلى أمر مهم وهو أن المبادرة تحقق شرطا ضمن اشتراطات قرض صندوق البنك الدولى، وهو إدخال القطاع الخاص فى إنتاج وحدات الإسكان الاجتماعى.

المال: وما هى آخر مستجدات المبادرة الآن ؟

راندا المنشاوى: تمت الموافقة عليها وتوقيع البروتوكول مع الشعبة، وتم اختيار حوالى 2000 فدان فى أكتوبر كمرحلة أولى للتنفيذ، ويتم التنسيق حاليا بين الشعبة وقطاع التخطيط بالهيئة لبدء التنفيذ، وتم الاتفاق على نسبة الهيئة من الوحدات، وعلى أى مطور يرغب فى التقدم لتنفيذ وحدات ضمن المبادرة، التقدم بطلب إلى الشعبة أو الهيئة، والتى ستقوم بتحويله إلى الشعبة، كما تم تحديد حد أقصى للمطور من الأراضى 100 فدان، لإتاحة فرص لأكبر عدد من الشركات.

المال: واجهت الوزارة انتقادات بأنها تسعى إلى منافسة القطاع الخاص من خلال دخولها مؤخرا فى تنفيذ محاور سكنية مختلفة.. فما تعليقك؟

راندا المنشاوى : يجب التأكيد على أن الوزارة ليست مطورا يود البناء والربح، بل تهدف إلى تحقيق أهداف وسياسة الدولة من خلال المشروعات، وعلى رأسها توفير وحدات سكنية لجميع فئات الشعب، والمساهمة فى تلبية احتياجات المواطنين، فهناك فجوة كبرى بين المعروض والمطلوب من الوحدات السكنية، أسهمت فى الزيادات السعرية المطردة التى أضرت بالمواطنين، وقد أسهم مشروع «دار مصر» على سبيل المثال فى ضبط أسعار الوحدات السكنية فى عدة مناطق، كما أعلنت الوزارة مؤخرا عن مشروع «سكن مصر» والذى تخاطب من خلاله شريحة جديدة من المواطنين، بالإضافة إلى الإسكان الاجتماعى، والذى عمدت الوزارة من خلاله إلى توفير احتياجات محدودى الدخل، وهى الشريحة التى تحتاج إلى الدعم ولاتستحوذ على اهتمام القطاع الخاص.

المال: وبالنسبة لمشروع الإسكان الاجتماعى.. ما عدد الوحدات التى تم إنجازها حتى الآن؟

راندا المنشاوى : فى البداية أوضح أن مشروع الإسكان الاجتماعى، حقق أهدافا اجتماعية مهمة، فالهدف منه ليس فقط تسكين مواطنين بل المساهمة فى زيادة ارتباط الفرد بوطنه، والسعى نحو الحفاظ عليه والعمل والإنجاز، فلو تم توفير وحدة سكنية للمواطن وأصبحت لديه أسرة ووظيفة، سيسعى دائما إلى الحفاظ على الدولة ومرافقها، وقد انتهينا فى الفترة الأخيرة من تنفيذ230 ألف وحدة سكنية، بتكلفة 31 مليار جنيه، ويجرى تنفيذ 270 ألفا أخرى، بتكلفة 42 مليار، والمشروع يوفر 2 مليون فرصة عمل بواقع 500 ألف فرصة مباشرة، و1.5 مليون غير مباشرة فكل وحدة سكنية توفر 3 فرص عمل.

المال: يترقب المواطنون طرح المرحلة الثالثة من «دار مصر».. متى يتم الإعلان عنها، وهل تم البدء فى تنفيذها؟

راندا المنشاوى: بالفعل بدأنا تنفيذ جزء من تلك المرحلة يقدر بحوالى 50 ألف وحدة سكنية فى العديد من مدن المجتمعات العمرانية الجديدة، ومنها الشيخ زايد والقاهرة الجديدة ودمياط الجديدة، وسيتم الاعلان عنها قريبا، وهناك العديد من الطلبات والاستفسارات من المواطنين، حول موعد الطرح، وقد حقق «دار مصر» نجاحا كبيرا، ويتكالب الكثيرون للحصول على وحدات به،رغم الانتقادات والهجوم على المشروع إبان طرحه، فقد وفرت الوزارة وحدات سكنية على مستوى عال من الجودة، والتشطيب داخل كومباوندات سكنية، تفوق فى مواصفاتها بعض مشروعات شركات التطوير العقارى الكبرى، كما ارتفعت القيمة السوقية لوحدات المشروع عقب تعويم الجنيه، مما أسهم فى زيادة الرغبات الشرائية على المشروع، ويجرى حاليا الانتهاء من تنفيذ 58 ألف وحدة بالمرحلتين الأولى والثانية، لخدمة 58 ألف أسرة (260 ألف مواطن) ويهدف «دار مصر» إلى تنفيذ 150 ألف وحدة سكنية بمساحات 100 و150 م2، ويوفر 200 ألف فرصة عمل (50 ألف مباشرة – 150 ألف غير مباشرة).

المال: وبالنسبة لمشروع سكن مصر ؟

راندا المنشاوى: تم الإعلان عن طرح 40 ألف وحدة بالمشروع، بمساحة 115 مترا بمدن القاهرة الجديدة وأكتوبر وبدر والعبور ودمياط الجديدة والمنيا الجديدة، وسيتم تنفيذ المشروع وفقا لأعلى مستوى من الخدمات والتشطيب أيضا، ومن المتوقع نجاح المشروع وقد تم تدشين ائتلافات على «فيس بوك» من المواطنين رغم أن سحب كراسة الشروط سيتم منتصف الشهر المقبل.

المال: هناك تساؤلات حول مدى قدرة «الإسكان» على الوفاء بتسليم وحدات المرحلتين الأولى والثانية من «دار مصر» ووحدات «الاجتماعى» فى ظل الارتفاعات السعرية التى حدثت مؤخرا فى تكلفة التنفيذ والتشطيب ؟

راندا المنشاوى: الوزارة ملتزمة بتسليم الوحدات وفقا للمواصفات المتفق عليها، وبالأسعار المتعاقد عليها من العملاء دون أى زيادات والتغيرات فى التكلفة تتحملتها «الإسكان» بالكامل.

المال: بالعودة إلى الأراضى.. من الملاحظ فى السنوات الماضية، طرح كمية وفيرة من الأراضى للمواطنين بنظام القرعة، ومؤخرا تم طرح 24 ألف قطعة.. فما الهدف من ذلك؟

راندا المنشاوى: هناك طلب من المواطنين، وقصدنا من خلال زيادة المطروح فى السنوات الثلاث الماضية، تلبية أكبر قدر من الاحتياجات لمختلف شرائح المجتمع، من خلال أراضى الاجتماعى المدعومة، أو المتميزة والأكثر تميزا غير المدعومة من الدولة، والغرض من طرح الأراضى هو تحقيق عدة أهداف، منها إشباع رغبة المصريين فى تملك الأراضى، وهى ثقافة موروثة ومتأصلة، بالإضافة إلى تنمية المدن الجديدة، فالأراضى تسهم فى تسكين العديد من الأسر، بما يساعد الدولة فى التنمية والإسراع فيها، إلى جانب خلق فرص عمل، واستثمارات وتجب الإشارة أيضا إلى أن وفرة الأراضى المطروحة، يمنع المتاجرة ويحد نسبيا من الارتفاعات السعرية.

المال: وهل هناك ضوابط لمنع المتاجرة فى أراضى الإسكان المتميز والأكثر تميزا؟

راندا المنشاوى: يجب التأكيد على أن تلك الأراضى غير مدعومة من الدولة، ومطروحة بسعرها الحقيقى، كما أن المقدم فى أراضى الأكثر تميزا يبلغ 350 ألف جنيه، مما يصعب دخول الفرد من خلال توكيلات، كما أن هناك ضوابط لجميع الأراضى، وهى عدم تقدم المواطن على أكثر قطعة أو أحد من أفراد الأسرة (الزوج - الزوجة - الأولاد القصر )، أما أراضى الإسكان الاجتماعى، والتى تمثل النسبة الأكبرفهى مدعومة، لذلك تخضع لضوابط صارمة أهمها، عدم قدرة المواطن على التصرف فيها أو إعادة البيع، وفقا لقانون الإسكان الاجتماعى، ففى حالات التنازل يتعين على المواطن الذهاب إلى جهاز المدينة أو الشهر العقارى،والذى يطلب بدوره إثبات أن الأرض، أو الوحدة السكنية ليست ضمن الإسكان الاجتماعى، وبالتالى فالعملية محكومة، ويصعب التنازل عن الوحدات أو الأراضى.

المال: شهدت الفترة الأخيرة طرح مشروعات عديدة سواء من الوزارة، أو أجهزة الدولة.. هل أسهم ذلك فى حدوث مشكلات مثل حول عدم قدرة شركات المقاولات على الدخول فيها ؟

راندا المنشاوى: قطاع التشييد والبناء وفر خلال السنوات الثلاث الأخيرة حوالى 3 ملايين فرصة عمل، ومع كثرة المشروعات التى طرحت، نلحظ فى المشروعات الجديدة، عدم تقدم شركات لها، فمثلا طرحنا مناقصات لتنفيذ مشروعات محطات صرف صحى بـ 500 مليون جنيه، وهى المشروعات التى يتم تنفيذها بقرض البنك الدولى، ولم يتقدم إليها أحد ولجأنا إلى إعادة المناقصات، مع النزول بالفئة لتشمل الثانية والثالثة وسيصبح ذلك توجها للوزارة، لإتاحة فرص لجميع شركات المقاولات، كما أن الوزارة تشرف على التنفيذ للتأكد من الجودة.

المال: وماهى خطة الوزارة لحل مشكلة مياه الشرب، والصرف الصحى.. وما هى المشروعات التى تم إنجازها خلال السنوات الثلاث الأخيرة؟

راندا المنشاوى : تم الانتهاء من 698 مشروعاً لمياه الشرب والصرف الصحى من يوليو 2014 حتى الآن، بتكلفة 45.7 مليار جنيه، بواقع 197 مشروعاً لمياه الشرب، بتكلفة 29 مليار جنيه، و80 مشروعاً لصرف صحى المدن بتكلفة 8 مليارات جنيه، و414 مشروعا لصرف صحى القرى بتكلفة 8.7 مليار جنيه، وبالبنسبة لمياه الشرب وضعنا خطة لتحديد المحافظات الأكثر احتياجا فى كل سنة، وبنهاية العام يتم حل مشكلاتها، ففى عام 2014 تم تحديد 6 محافظات ساخنة أبرزها الجيزة والأقصر، وتم حل مشكلات مناطق منها الهرم وفيصل، ودائما ما تظهر احتياجات فى ظل التوسع العمرانى، أو انتشار العشوائيات، والتى تتسبب فى الضغط على المرافق، ويتم تنفيذ مشروعات مياه الشرب والصرف الصحى، بتمويل من موازنة الدولة أو عبرالمنح والقروض الخارجية، ونحتاج إلى مشروعات كثيرة فى الصرف الصحى، وبتكلفة مرتفعة تصل إلى 200 مليارجنيه، وفقا لتصريحات الرئيس مؤخرا، وتلك المشروعات لاتدر ربحا أو عائدا للدولة يغطى تكلفتها، فمقابل الخدمة زهيد وهو ما يمثل عبئا على الدولة.

المال: وماهو المشروع القومى لصرف صحى القرى والمستهدف منه؟

راندا المنشاوى : يهدف المشروع القومى لصرف صحى القرى، إلى توصيل خدمات الصرف الصحى لجميع القرى والتوابع على مستوى الجمهورية، إذ تُعانى معظم القرى المصرية من عدم توافر خدمات الصرف الصحى، ويبلغ إجمالى عدد قرى ريف مصر 4830 قرية، وقد تم تزويد 480 قرية بخدمة الصرف الصحى حتى عام 2012 وهو ما يُمثل %10 من القرى ولدى «الإسكان» خطة طموح لتزويد جميع القرى بخدمة الصرف، فإجمالى القرى المزودة بالخدمة حالياً يبلغ 904 بنسبة %19 ومخطط إنهاء 250 قرية أخرى،بنهاية العام المالى الحالى 17/18 للوصول بالنسبة إلى %24 من إجمالى القرى، بالإضافة إلى 186 قرية يمكن الانتهاء منهم فى 30/6/2018 فى حالة توافر التمويل الإضافى المطلوب، والذى يُقدر بحوالى 2 مليار جنيه، لتصل نسبة القرى التى بها صرف صحى إلى %28 بالإضافة إلى 591 قرية، سيتم الانتهاء منها تباعاً حتى عام 2020 طبقاً للخطط المتفق عليها، والتمويل المتاح لتصل النسبة إلى %40 من إجمالى القرى.

المال: ومانسبة التغطية الآن من خدمات الصرف الصحى فى المدن ؟

راندا المنشاوى : وفقا للإحصائيات حوالى %90 من المدن مزود بخدمة الصرف الصحى، و%50 من المصريين يتمتعون الآن بخدمات الصرف الصحى.