السيسي يطلب متابعة إزالة التعديات على أراضي الدولة

الرئيس عبد الفتاح السيسي

طلب إنشاء هيئة تنمية جنوب الصعيد في أقرب وقت



المال - خاص



أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم، أهمية مواصلة التنسيق بين كافة الجهات المعنية على مستوى المحافظات لمتابعة عملية تنفيذ إزالة التعديات.



ووجه الرئيس خلال اجتماع عقده مع رئيس مجلس الوزراء، ومحافظ البنك المركزي، بالإضافة إلى وزراء الدفاع، والداخلية، والعدل، والمالية، والتموين، ورئيسي المخابرات العامة وهيئة الرقابة الإدارية، بضرورة الانتهاء من إنشاء الهيئة العامة لتنمية جنوب الصعيد في أقرب فرصة، بحيث تساهم في تحقيق التنمية الشاملة في جنوب مصر وتحسين أحوال أهالى الصعيد على كافة المستويات.



وصرح علاء يوسف المُتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية، بأن الاجتماع شهد استعراض نتائج وتوصيات المؤتمر الوطني الرابع للشباب الذي عقد في الإسكندرية الأسبوع الماضي.



وشدد الرئيس على ضرورة العمل على وضع تلك التوصيات قيد التنفيذ، فضلاً عن المتابعة الدورية والمستمرة لتنفيذ القرارات والتكليفات التي صدرت للحكومة والجهات المعنية بالدولة في ختام أعمال المؤتمر، ومن أهمها المشروعات المقترح تنفيذها في محافظات غرب الدلتا، ودراسة الشكاوى والمقترحات المقدمة من المواطنين، بالإضافة إلى الانتهاء من التقسيم الإداري الجديد لكافة محافظات الجمهورية، وبدء الاستعدادات لتنظيم منتدى شباب العالم.



كما تمت مناقشة الإجراءات الجاري اتخاذها لإنشاء منظومة قاعدة البيانات المتكاملة للدولة بمشاركة كافة المؤسسات والجهات المعنية، حيث تم التشديد على استمرار التنسيق بين مختلف أجهزة الدولة لتحقيق التكامل المنشود بين قواعد البيانات، وتوفير كافة وسائل الدعم والإمكانات المتاحة للانتهاء من تلك المنظومة في أقرب فرصة، والتي تعد مشروعاً قومياً لتوفير قاعدة بيانات متكاملة لمصر.



وذكر المتحدث الرسمي أن الاجتماع تناول كذلك الجهود التي تقوم بها الحكومة لتوفير السلع الغذائية الأساسية في الأسواق بكميات وأسعار مناسبة، والحفاظ على المخزون الاستراتيجي الكافي منها، حيث تم التشديد على ضرورة زيادة المعروض من اللحوم والأضاحي بالأسواق في ضوء اقتراب عيد الأضحى المبارك.



كما عرض وزير التموين خلال الاجتماع التدابير التي تتخذها الوزارة في إطار خطة إعادة هيكلة منظومة دعم الخبز، مؤكداً أن المنظومة الجديدة تهدف إلى تحسين جودة الخبز المنتج وإحكام الرقابة على المخابز وتفادي مشاكل المنظومة القديمة، وذلك مع مراعاة ثبات أسعار الخبز دون تعديل.



و أكد الرئيس في هذا الصدد أهمية تكثيف إجراءات الرقابة على الأسواق ومنافذ البيع للتأكد من عدم المغالاة في الأسعار والتخفيف من الأعباء على المواطنين، خاصة من محدودي الدخل والفئات الأكثر احتياجاً، بالإضافة إلى ضرورة التزام الجهات المعنية بتنفيذ منظومة دعم الخبز الجديدة. كما شدد الرئيس على ضرورة استكمال إنشاء الصوامع والشون الجديدة لضمان التخزين الجيد للقمح وتقليل الفاقد.



وأشار يوسف إلى أنه تم خلال الاجتماع أيضاً متابعة تنفيذ برنامج النمو الاقتصادي المستدام، كما عرض امحافظ البنك المركزي ووزير المالية الإجراءات الجاري اتخاذها لتنمية الاحتياطي من النقد الأجنبي ومتابعة تطورات سعر صرف الجنيه أمام العملات الأجنبية.

