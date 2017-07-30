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رياضة
الجبلاية تعلن مواعيد مباريات قبل نهائي كأس مصر
الأحد 30 يوليه 2017 05:08 م
هاني أبوريدة
أخر الأخبار
هاني أبوريدة
على المصرى
أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم، برئاسة المهندس هاني أبوريدة، المواعيد الرسمية لمباراتى نصف نهائي كأس مصر.
وبحسب الاتحاد، يلتقي الأهلي مع سموحة، يوم 9 أغسطس المقبل، على أن يتم تأجيل اللقاء 24 ساعة، حال صعود أصحاب الرداء الأحمر إلى نهائي البطولة العربية يوم 6 أغسطس المقبل، وتقرر إقامة مباراة الزمالك والمصري البورسعيدي، يوم 8 من شهر أغسطس المقبل، على استاد برج العرب بالإسكندرية.
ووضع الجبلاية، استاد الإسكندرية كبديل، حال رفض الجهات الأمنية إقامة لقاء الفريق الأبيض أمام نظيره البورسعيدي، ببرج العرب.
وكانت المفاجأة إقامة المباراتين بدون جمهور، رغم إعلان مسئولى الجبلاية إقامتهما بحضور جماهيرى.
وفي حالة انتهاء الوقت الأصلي، في نصف نهائي كأس مصر بالتعادل السلبى أو الإيجابى، سيتم اللجوء إلى وقت إضافي مدته نصف ساعة على شوطين، على أن يتم اللجوء لضربات الترجيح، إذا استمر التعادل، بعد الوقتين الأصلى والإضافى.
كأس مصر
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