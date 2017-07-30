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اتصالات وتكنولوجيا
تنظيم الاتصالات يستورد أجهزة جديدة لقياس جودة الشبكات
الأحد 30 يوليه 2017 04:38 م
مصطفى عبدالواحد
أخر الأخبار
مصطفى عبدالواحد
بعد تشغيل الـ 4G.. وانتهاء إعادة توزيع الترددات خلال أسبوعين
❏ مصدر لـ«المال»: الجهاز وعد الشركات بدراسة طلب زيادة أسعار الخدمات
كتب – محمود جمال:
قام الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات باستيراد أجهزة ومعدات فنية لقياس جودة شبكات المحمول الثلاث العاملة بالسوق المحلية بعد تشغيل خدمات الجيل الرابع للاتصالات 4G تجارياً.
وقال مصدر مسئول بإحدى شركات المحمول إن المشغلين بصدد الانتهاء من إعادة توزيع ترددات الجيلين الثانى والثالث فيما بينهم «reforming» وهو إجراء فنى ينفذه المشغلون لتحسين مستوى جودة الخدمة خلال أسبوعين، تمهيدا لإطلاق خدمات الجيل الرابع.
وكان المهندس ياسر القاضى، وزيرالاتصالات، قد أعلن خلال يونيو الماضى بأن الجهاز أمهل شركات المحمول شهرين لإعادة توزيع الترددات، تبدأ من تاريخ تسلم خطابات تخصيصها.
وأوضح المصدر لـ «المال» أن مصطفى عبد الواحد، القائم بأعمال جهاز تنظيم الاتصالات، وعد المشغلين منذ أيام بدراسة طلب زيادة أسعار الخدمة، خاصة بعد ارتفاع تكاليف تشغيلها بسبب زيادة أسعار المشتقات البترولية والكهرباء، موضحا أن نسبة الزيادة لن تكون كبيرة.
كانت «المال» قد انفردت يوم 12 يوليو الجارى بالكشف عن اعتزام شركات المحمول مخاطبة مرفق تنظيم الاتصالات رسمياً للموافقة على زيادة أسعار خدماتها بنسبة %15، مقابل تقديم دقائق مكالمات ووحدات بيانات مجانية للعملاء.
وتقوم الشركة المصرية للاتصالات، حالياً بتجريب خدمات 4G على شبكات المحمول فى أماكن بعينها، وعلى شرائح تحمل كود 015، وذلك ضمن استعداداتها الفنية للتحول إلى مشغل اتصالات متكامل نهاية فصل الصيف الجارى، وفق تأكيدات المهندس أحمد البحيرى، رئيسها التنفيذى.
كانت شركات الاتصالات الأربع «المصرية للاتصالات» و»فودافون» و»أورنج» و»اتصالات» قد تسلمت خطاب تخصيص ترددات 4G يوم 21 يونيو الماضى، رغم سداد 1.1 مليار دولار، و 10 مليارات جنيه، قيمة الرخصة الواحدة قبل نهاية 2016، حيث تم تحصيل %50 من قيمة الرخصة بالدولار.
ومن المقرر تقديم الخدمة فى 6 مدن هى القاهرة، والإسكندرية، والأقصر، وأسوان، وشرم الشيخ، والغردقة، كمرحلة أولى.
الجيل الرابع
تنظيم الاتصالات
خدمات الجيل الرابع
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