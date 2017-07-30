المجتمعات العمرانية تخصص أكثر من 20 مليار جنيه لتطوير المدن الجديدة

ضمن موازنتها للعام الجارى والبالغة 38 مليارا





كتبت – بدور إبراهيم:

كشفت المهندسة راندا المنشاوى، وكيل أول وزارة الإسكان، والمشرف على قطاع المرافق بالوزارة، عن تخصيص هيئة المجتمعات العمرانية ما يزيد عن 20 مليار جنيه من موازنة العام المالى الجارى، المقدرة بنحو 38 مليار لأعمال تطوير وصيانة ورفع كفاءة مرافق المدن الجديدة.

وقالت إن الهيئة حريصة على تلبية احتياجات سكان المدن الجديدة، واستمرارية الكفاءة ورفع القيمة المضافة، وجذب الاستثمارات، موضحة أن جهاز مدينة السادس من أكتوبر، على سبيل المثال، تبلغ ميزانيته خلال العام الجارى 6 مليارات جنيه، وهى تعادل ميزانية الهيئة بالكامل فى سنوات ماضية، ويسعى الجهاز إلى تنفيذ مشروعات كبرى مثل طريق دهشور وكوبرى جهينة.

وأضافت أنه تم تخصيص نحو 3 مليارات جنيه من موازنة هذا العام؛ لتطوير وتأهيل مبانى الإسكان منخفض التكاليف؛ لتلبية احتياجات المواطنين، وتحسين الشكل الجمالى لتلك العمارات والمدن.

وأوضحت أن الوزارة تتبنى محاور أخرى للشراكة مع القطاع الخاص بخلاف الأراضى، منها مبادرة شعبة الاستثمار العقارى لتنفيذ وحدات إسكان اجتماعى ومتوسط، والتى تحقق شرط قرض البنك الدولى بخصوص إدخال القطاع الخاص فى تنفيذ مشروعات الإسكان.

وأكدت راندا المنشاوى، أن الهيئة تسعى من خلال المشروع لتحقيق عدة محاور، منها توفير فرص استثمارية للقطاع الخاص، وخاصة للشركات غير القادرة على شراء الأراضى، وفى نفس الوقت تنفيذ وحدات سكنية.

وأوضحت أن المبادرة تتيح توجيه الموارد المالية والسيولة النقدية لتلك الشركات فى تنفيذ وحدات سكنية، على أن تحصل الهيئة على مقابل الأرض وحدات إسكان اجتماعى، بجودة عالية وتشطيب جيد، كما يهدف المشروع لتوفير المزيد من الوحدات لتلبية احتياجات أكبر قدر من احتياجات المواطنين.

وأشارت إلى أنه تمت الموافقة على المبادرة وتوقيع البروتوكول مع الشعبة، وتم اختيار حوالى 2000 فدان فى أكتوبر كمرحلة أولى للتنفيذ، ويتم التنسيق حاليا بين الشعبة وقطاع التخطيط بالهيئة لبدء التنفيذ، كما تم الاتفاق على نسبة الهيئة من الوحدات، وأنه على المطورين الراغبين فى تنفيذ وحدات ضمن المبادرة التقدم بطلب للشعبة أو إلى الهيئة، والتى ستقوم بتحويله إلى الشعبة، وتم تحديد حد أقصى للمطور من الأراضى 100 فدان لإتاحة فرص لأكبر عدد من الشركات.



